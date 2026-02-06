La candidate de la droite et du centre à la Métropole de Lyon souhaite supprimer l'encadrement des loyers si elle est élue aux élections des 15 et 22 mars.

Véronique Sarselli s'aligne sur Jean-Michel Aulas. La candidate Les Républicains-Grand Coeur lyonnais aux élections métropolitaines à Lyon a annoncé jeudi soir sur le plateau de BFM Lyon son intention de supprimer l'encadrement des loyers si elle est élue à la tête de la Métropole.

"L'encadrement des loyers ne fait qu'aggraver la pénurie de logements"

"Tout le monde s'accorde à dire que l'encadrement des loyers ne fait qu'aggraver la pénurie de logements", a déclaré la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon. Et d'ajouter : "Je désencadrerai les loyers dans les villes où il est appliqué. En revanche il faut travailler, mettre les acteurs autour de la table pour réguler."

Véronique Sarselli évoque en creux la proposition de Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, qui propose de créer une "charte de modération des loyers construite localement, rendue obligatoire et adossée aux travaux de l’Observatoire local des loyers".

Le présidente écologiste sortant, Bruno Bernard a proposé de son côté d'étendre l'encadrement des loyers à huit nouvelles communes : Caluire-et-Cuire, Vénissieux, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Bron, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon et Tassin-la-Demi-Lune.

