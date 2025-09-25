Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui candidat aux Municipales de 2026 à Lyon. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Jean-Michel Aulas a enfin annoncé ce jeudi 25 septembre qu'il se portait officiellement candidat à la mairie de Lyon pour les élections municipales de mars 2026. L'ancien patron de l'OL veut tourner la page écologiste à Lyon.

Le faux suspense a pris fin. Jean-Michel Aulas a annoncé ce jeudi 25 septembre dans un courrier adressé aux Lyonnais qu'il serait bien candidat à la mairie de Lyon pour les municipales de 2026. L'ancien patron de l'OL, qui n'a cessé ces dernières semaines d'avancer ses pions dans la course à l'Hôtel de Ville, se présente comme le concurrent principal de Grégory Doucet en mars prochain.

Une annonce de candidature qui était attendue et qui met au grand jour un secret de polichinelle concernant l'actuel dirigeant de la Ligue féminine de football professionnel, qui n'a cessé ces derniers temps d'égrainer ses premières propositions de campagne. Des transports à la sécurité en passant par ses mesures pour "apaiser la rue" à Lyon, JMA avait préparé le terrain.

"C'est à vous (...), que je présente ma candidature pour devenir maire de notre ville"

"Lyon est une ville qui ne ressemble à aucune autre. Née de deux fleuves qui se rejoignent, elle incarne la vitalité, l’ouverture, l’union qui fait la force. Cette force m’a façonné. C’est elle qui me conduit aujourd’hui à m’adresser à vous", lance ainsi Jean-Michel Aulas en préambule. Et de finalement annoncer : "C’est à vous, Lyonnaises et Lyonnais, que je présente ma candidature pour devenir maire de notre ville."

Alors que les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars, l’ex président de l’OL appelle les Lyonnais à faire de ce scrutin "une chance" pour la capitale des Gaules. Et espère dans le même temps fédérer toutes les générations, "sans laisser personne de côté".

Faire "différemment"

Ces derniers jours, et alors que l'officialisation de sa candidature n'était plus qu'une question d'heure, JMA avait obtenu le soutien de plusieurs formations politique. De la droite à l'UDI en passant par Renaissance et Horizons, l'ancien boss de l'OL entend donc rassembler et défend une candidature "apolitique" issue de la société civile.

Reste désormais à l'entrepreneur de 76 ans de mettre sur pied dans les prochains mois son programme de campagne et d'élaborer son projet qui sera nommé "Cœur Lyonnais". Pour cela, Jean-Michel Aulas ira "dans les prochaines semaines" à la rencontre des Lyonnais. "De ce dialogue naîtront des propositions concrètes, nourries de vos voix et de ma vision : celle d’une ville qui pense loin, agit juste et rassemble large", écrit-il toujours.

En mai dernier déjà, dans l'une de ses nombreuses piques à la mairie écologiste en place, Aulas promettait de proposer des "idées innovantes et concrètes" et de faire "différemment" pour "que Lyon brille comme Lyon a déjà brillé depuis longtemps".

Premier meeting vendredi

Pour l'ancien patron de l'OL, plus habitué des instances dirigeantes du football français que de l'arène politique, c'est un nouveau défi qui débute. À six mois de l'échéance électorale, la bataille contre les Verts va officiellement pouvoir démarrer.

Le rendez-vous est désormais donné au H7 de Confluence demain, vendredi 26 septembre, à 18h30 pour un premier saut dans le grand bain politique.