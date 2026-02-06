Compagne d'un dirigeant d'une société lyonnaise de cryptomonnaie, une magistrate enlevée en Isère

La compagne d'un dirigeant d'une société lyonnaise de cryptomonnaie a été enlevée près de Grenoble dans la nuit de mercredi à jeudi.

Une magistrate exerçant au tribunal judiciaire de Grenoble et sa mère ont été kidnappées dans la nuit de mercredi à jeudi au domicile de la jeune femme âgée de 35 ans en Isère. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, les agresseurs ont pénétré à son domicile vers 3 h du matin.

Son compagnon, qui ne se trouvait pas dans le logement, pourrait en réalité avoir été visé, étant dirigeant d'une société de cryptomonnaies. Les deux femmes ont été retrouvées en début de matinée dans un box situé à Bourg-les-Valence dans la Drôme indiquent nos confrères.

Pour rappel, les enlèvements de personnes impliquées dans le secteur des cryptomonnaies liés à des demandes de rançons se sont multipliés ces dernières semaines. Un couple de retraité vivant à Sallanches en Haute-Savoie a été enlevé dans la nuit du 14 au 15 janvier par des malfaiteurs qui tentaient d'obtenir une rançon de leur fils, travaillant dans le secteur de la cryptomonnaie.