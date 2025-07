Michele Kang, nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Antoine Massinon / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Michele Kang a été nommée lundi 30 juin présidente de l'Olympique Lyonnais en lieu et place de John Textor. Déjà patronne de la section féminine du club, la femme d'affaires américaine n'est pas nouvelle dans le paysage footballistique lyonnais. Portrait d'une femme ambitieuse et milliardaire.

Un Américain peut en cacher un autre. Ce lundi, l'Olympique lyonnais a officialisé le départ de John Textor et la nomination de Michele Kang. L'Américaine de 66 ans devient ainsi la première femme à diriger l'Olympique lyonnais, dont elle est la deuxième actionnaire derrière John Textor, et la première femme à la tête d'un club de Ligue 1. La nouvelle patronne lyonnaise sera même la seule femme à la tête d'un club des cinq grands championnats européens. Si elle était depuis mai 2023 présidente et propriétaire de l'OL féminin, rebaptisé en mai dernier OL Lyonnes, la milliardaire va désormais prendre toute la lumière à Lyon, et tenter de défendre le club en commission d'appel de la DNCG. Une mission à haut risque pour cette passionnée de sport.

1,2 milliard de dollars de fortune

Née en juin 1959 en Corée du Sud, Michele Kang débarque aux Etats-Unis pour ses études dans les années 1980, pays où elle obtient un master en management à l'université de Yale, dans le Connecticut. En 2008, et après une carrière en tant que consultante, elle fonde Cognosante, une entreprise qui propose des solutions de transformation numérique dans le secteur de l'information sur la santé. C'est grâce à cette entreprise que Michele Kang fonde sa fortune qui selon le magazine Forbes s'élève aujourd'hui à 1,2 milliard de dollars.

Passionnée de sport depuis l'enfance, l'Américaine se met à s'intéresser sérieusement au football en 2019 lorsqu'elle assiste à la victoire des Etats-Unis au Mondial disputé en France. Décrite comme une redoutable femme d'affaires, investisseuse et philanthrope, l'an dernier, elle a fait un don de quatre millions de dollars à la Fédération américaine de rugby après la médaille de bronze de l'équipe féminine aux JO. Plus récemment, elle a versé 30 millions de dollars à la Fédération américaine de football pour développer le football féminin.

Des idées nouvelles pour le foot féminin

Outre OL Lyonnes, elle détient le club américain du Washington Spirit depuis 2022, où les joueuses la surnomment la "Boss queen", et l'équipe anglaise des London City Lionesses, tout juste promue en Premier League. Ces formations sont toutes rassemblées au sein de Kynisca Sports International, première organisation mondiale multi-club dédiée au football féminin.

A travers cette organisation inédite, Michele Kang entend défendre l'égalité entre le football masculin et féminin. Si elle rentre au conseil d'administration de l'OL en 2023, elle prend en février 2024 totalement le contrôle de l'OL féminin. "Elle arrive avec des idées qui sont au-delà des idées progressistes que j'ai pu avoir, confiait en début d’année Jean-Michel Aulas à nos confrères de RMC Sport. Moi je voulais qu'il y ait une parité. Elle, elle veut clairement que le foot féminin soit en amont du foot masculin."

Le symbole de cette doctrine nouvelle, la décision de disputer l'ensemble des matchs des féminines de l'OL au Groupama Stadium, stade autrefois réservé pour les grands rendez-vous des coéquipières de Wendie Renard. En plus de mettre énormément de moyens sur le développement du club, Kang fait construire un nouveau centre d'entraînement de pointe à Meyzieu, entièrement dédié aux joueuses de l'OL. Son rêve serait désormais de construire un stade de 20 000 à 25 000 places ainsi qu'un campus réunissant toutes les sections féminines du club au même endroit.

Un défi de taille pour l'Américaine

Si elle se dit passionnée de sport, lors du rachat de l'OL féminin elle avait avoué ses limites en connaissance footballistique. "Quand j'ai acheté l'équipe, on m'a critiquée parce que je ne savais même pas qui était Leo Messi" se souvenait-elle, tout en précisant qu'elle s'appuierait sur Vincent Ponsot, son directeur général à OL Lyonnes.

A l'OL, l'Américaine de 66 ans sera épaulée par Michael Gerlinger. Le nouveau directeur général du club rhodanien, passé pendant de nombreuses saisons au Bayern Munich, apportera toute sa connaissance des dossiers à Kang. Mais c'est bien la native de Corée du Sud qui sera sur le devant de la scène et qui s'apprête à affronter le plus grand défi de sa carrière de dirigeante d'équipe sportive : sauver l'Olympique Lyonnais d'une descente en Ligue 2. Un défi de taille qui ne devrait pas effrayer la nouvelle boss de l'OL.