Photo d’illustration ©PHOTOPQR/VOIX DU NORD/Thierry THOREL

Bio, fait-maison, suppression d'additifs : la Ville de Lyon renouvelle son marché de restauration scolaire

  • par Loane Carpano

    • La Ville de Lyon renouvelle son marché de restauration scolaire pour la période 2026-2030 et vise plus de produits bio et "faits-maison".

    La Ville de Lyon renouvelle son marché de restauration scolaire pour ses 207 écoles publiques. Pour la période 2026-2030, c'est le prestataire Elior qui a ainsi été choisi. Le nouveau marché devrait s'articuler autour de quatre ambitions, à savoir : le bio, le fait-maison, une alimentation saine et durable et la juste rémunération des producteurs.

    Plus de bio et de "fait-maison"

    Pour cela, le nouveau contrat prévoit des objectifs en progression des produits biologiques en valeur d’achat servis aux enfants. L'objectif est d'abord fixé à 65% dès l’année scolaire 2025/2026, puis sera fixé à 85 % en 2029/2030 : "Cette trajectoire s’accompagne d’une attention accrue aux approvisionnements de proximité et au développement des filières locales", précise la Ville de Lyon.

    L'utilisation de produits frais et bruts devrait quant à elle être accentuée. Les plats principaux seront ainsi progressivement préparés sur site. 100 % des viandes cuisinées et des purées, gratins et 80% des plats végétariens seront faits maison dès 2026/2027. Parallèlement, de nouvelles propositions de desserts maison, de plats chauds et de plats végétariens devraient être introduites.

    Suppression de 29 additifs

    Sur le volet santé publique, la Ville continuera de supprimer certains aliments et certaines compositions. Parmi eux : 29 additifs, les OGM, les nitrites, l’huile de palme, les édulcorants, des aliments gras et transformés, le thon ainsi que plusieurs ingrédients à fort potentiel allergisant.

    Enfin, la Ville de Lyon s'engage à renforcer la démarche de partenariat avec le monde agricole : "Les filières locales et le commerce équitable, au Nord comme au Sud, sont encouragés afin de garantir une rémunération plus juste des producteurs", indique la municipalité.

    Lire aussi : Lyon classée 4e au palmarès des cantines bio, Saint-Etienne en tête

