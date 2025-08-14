Lyon : une association de commerçants s'amuse des travaux en Presqu'île pour faire sa com'

Le restaurant Volfoni face aux travaux pour installer une borne d’accès ce samedi 21 juin 2025.

L'association de commerçants My Presqu'île détourne les travaux à Lyon pour faire la promotion des boutiques de centre-ville.

Quand certains choisissent l'opposition frontale avec les projets des écologistes, quitte à décourager d'éventuels clients en déclarant régulièrement que "Lyon est fermé", l'association My Presqu'île tente l'humour pour promouvoir ses commerces.

"Toutes Les Voies Lyonnaises mènent en Presqu’île"

Dans sa dernière campagne de communication, elle détourne les difficultés et chamboulements auxquels font face ses membres, entre Zone à trafic limité, travaux, commerce en ligne etc.

Les affiches utilisent ainsi les slogans suivants : "C'est quoi la ZTL ? La Zone des talents lyonnais" ; "Un clic, c’est basique, une expérience en Presqu’ile, c’est unique" ; "Sortez des chantiers battus, (re-) découvrez la Presqu’Ile" ; "Toutes Les Voies Lyonnaises mènent en Presqu’Ile"

"Face aux difficultés des commerces aujourd’hui, nous avons voulu toucher le cœur de nos clients en rappelant que venir en Presqu’ile est une expérience à part entière", indique la présidente de My Presqu’Ile, Johanna Benedetti.