Métropole de Lyon : Bruno Bernard promet une brigade de sécurité et 5 000 logements accessibles

Sécurité dans le parc social, aide au maintien à domicile, accès à la propriété : Bruno Bernard a présenté son programme logement pour la Métropole de Lyon. Dans la continuité de son action, le président écologiste sortant promet aussi d'étendre l'encadrement des loyers et durcit le ton envers les maires réticents à construire du social, visant directement sa principale adversaire de droite.

Bruno Bernard (Les Ecologistes), président de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection, dévoile son programme sur la question du logement. Sans rupture forte avec son mandat actuel, l'élu écologiste et ses équipes ont révélé plusieurs annonces sur cette thématique cruciale, au cœur des enjeux de pouvoir d'achat, de rayonnement économique du territoire lyonnais, voire même de démographie. Trois priorités se distinguent de son programme : produire plus de logement, faire baisser le coût des logements, sécuriser les parcours résidentiels.

Une brigade pour la tranquillité du logement social

L'une des annonces phares concerne la création d'une "brigade de tranquillité auprès du parc social", présentée par Michèle Picard (PCF), maire de Vénissieux. Ce dispositif, déjà expérimenté dans des villes comme Montpellier, vise à répondre aux nuisances quotidiennes et aux tensions dans les parties communes qui dégradent la vie des habitants comme les points de deals, déchets dans les résidences de logements sociaux.

Concrètement, cette brigade sera composée de 40 agents de sécurité et de médiation. Ils interviendront prioritairement en soirée et la nuit, en coordination avec les bailleurs et les forces de l'ordre. Pour Michèle Picard, l'objectif est : "protéger les habitants, c’est aussi protéger la tranquillité, le premier droit qui ouvre tous les autres droits". Le déploiement sera progressif, ciblant d'abord des quartiers à Vénissieux (Croizat, Darnaise), Bron, Vaulx-en-Velin ou encore les 8e et 9e arrondissements de Lyon. Le coût pour la Métropole est estimé à 1 million d'euros, le reste étant pris en charge par les bailleurs sociaux volontaires.

L'adaptation du logement face au vieillissement

Face au défi démographique, "d'ici 2030, la métropole comptera autant de moins de 20 ans que de plus de 65 ans", l'équipe de Bruno Bernard propose le dispositif l'AMA (Aide Métropolitaine à l’Adaptation des logements). Ce projet ambitionne d'adapter 1000 logements par an (privés et sociaux) d'ici 2030 pour favoriser le maintien à domicile des seniors et des personnes en situation de handicap.

Le dispositif prévoit un guichet unique local, sur le modèle d'Écorénov, pour simplifier les démarches administratives et réduire le reste à charge des familles. "Ce sera un accompagnement clé en main qui permettra d’adapter le logement à la perte d’autonomie ou au handicap", précise Blandine Collin, présidente de Lyon Métropole Habitat, sur la liste de Bruno Bernard, soulignant que cela inclut des travaux comme le remplacement de baignoires par des douches de plain-pied ou l'installation de cheminements lumineux...

Devenir propriétaire "pour le prix d'un loyer"

Sur le volet de l'accession à la propriété, Renaud Payre, vice président de la Métropole de Lyon au logement, et aussi candidat sur la liste de Bruno Bernard, a détaillé un plan visant à permettre "à sept Grands Lyonnais sur dix d'accéder à la propriété, contre seulement trois sur dix aujourd'hui". La mesure repose sur la dissociation du foncier et du bâti (via le Bail réel solidaire) : la Métropole reste propriétaire du terrain pour abaisser le prix d'achat, l'acquéreur n'achète que le logement, avec une donc une forte décote. L'élu de gauche donne l'exemple de l'achat d'un T3, lié à une mensualité bancaire de 1050 euros/mois, et 476 euros/mois pour l'achat d'un T1.

L'objectif affiché est ambitieux : 5 000 logements produits ou acquis durant le mandat. L'engagement formulé par le vice-président au logement est de proposer des biens dont "le remboursement mensuel soit équivalent au loyer", que ce soit dans le neuf ou l'existant. Ce dispositif cible particulièrement les jeunes actifs, les familles monoparentales et les futurs retraités souhaitant sécuriser leur parcours résidentiel.

Continuité des dispositifs de régulation

Bruno Bernard a profité de cette conférence pour réaffirmer sa volonté de maintenir et d'étendre les mesures de régulation déjà en place. Avec lui, l'encadrement des loyers, actuellement limité à Lyon et Villeurbanne, pourrait donc être pérennisé et élargi aux zones tendues des communes autour de Lyon, notamment à proximité des axes de transports structurants comme le métro. De même, la lutte contre le coliving sauvage se poursuivra : "notre engagement, c’est de tout faire pour empêcher son développement parce que c’est effectivement une explosion du plafond de loyer". Au niveau national, l'écologiste soutien aussi la mesure d'encadrement du prix du foncier pour éviter la spéculation et contenir le prix de sortie des logements neufs.

Le président sortant a également durci le ton envers les maires réticents à construire du logement social, citant les pénalités SRU (loi Solidarité et Renouvellement Urbain) de certaines communes comme Sainte-Foy-lès-Lyon, "un million d’euros", la commune de son adversaire de droite Véronique Sarcelli (LR-GrandCoeurLyonnais). Il prévient que le soutien financier de la Métropole sera conditionné à l'effort de construction : "les maires qui ne veulent pas construire et bloquer les projets n’auront pas le même niveau d’accompagnement de la Métropole". Enfin, les dispositifs d'aide à la rénovation thermique, comme Écorénov, seront maintenus et adaptés pour mieux prendre en compte le confort d'été.

