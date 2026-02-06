Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Près de Lyon : de légères perturbations à prévoir sur la RD 30E la semaine prochaine

  • par Loane Carpano

    • En raison d'une opération de broyage de végétaux, des ralentissements sont à prévoir sur la RD30E à hauteur de Chazay-d'Azergues.

    Des travaux de broyage de végétaux impacteront la RD 30E à hauteur de Chazay-d'Azergues (Rhône) le 11 février prochain. Cette opération intervient suite à une récente coupe de talus dans le secteur.

    Des ralentissements sont à prévoir tout au long de l'opération mais la route départementale restera ouverte à la circulation.

    Lire aussi : Rhône : les travaux de confortement de talus sont terminés sur la RD 36E

