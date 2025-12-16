Actualité
Michel Barnier et Jean-Michel Aulas à Lyon le lundi 15 décembre 2025. (Capture X)

Municipales 2026 à Lyon : Michel Barnier affiche son soutien à Jean-Michel Aulas

  • par V.G.

    • De passage à Lyon ce lundi 15 décembre, l'ancien Premier ministre Michel Barnier a publiquement apporté son appui à Jean-Michel Aulas, candidat de la droite et du centre aux municipales de 2026.

    C'est un soutien de poids somme toute assez logique. En déplacement à Lyon ce lundi, Michel Barnier, ancien Premier ministre et aujourd’hui député Les Républicains de Paris, a officialisé son soutien à Jean-Michel Aulas pour les élections municipales de mars 2026.

    A lire aussi : Lyon : Aulas tacle le projet Rive droite, "qui arrive comme par enchantement"

    Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Michel Barnier a salué la candidature de l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais, estimant qu’elle représentait "une chance pour Lyon". "Jean-Michel et ses équipes sauront agir pour une croissance durable, la sécurité et la solidarité et pour conforter la place de Lyon dans notre pays et en Europe !" a poursuivi l'ancien chef du gouvernement de 74 ans.

    Un nouveau soutien pour le candidat soutenu par la droite et le centre à Lyon et qui s'est déjà affiché aux cotés de Gabriel Attal, Laurent Wauquiez ou encore de Nicolas Sarkozy ces dernières semaines. L'ancien chef de l'Etat avait adoubé JMA en juin dernier alors que l'ancien président de l'OL n'était pas encore officiellement candidat.

    A moins de trois mois du scrutin municipal, Jean-Michel Aulas s'avance vers sa première élection fort de nombreux soutiens et dans la peau du favori.

    JO 2030 : la carte définitive des sites connue au plus tard en mars prochain

