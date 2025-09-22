Lyon : après onze ans de travaux, la place Béraudier enfin inaugurée à la Part-Dieu

La place Béraudier dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon a été inaugurée lundi 22 septembre.

La place Charles Béraudier est enfin ouverte, et la gare de la Part-Dieu enfin accueillante. Lundi 22 septembre, le maire de Lyon, Grégory Doucet, le président de la Métropole, Bruno Bernard, et le préfet secrétaire général de la préfecture du Rhône, Fabrice Rosay ont inauguré une place transformée après onze ans de travaux.

La place Béraudier à Lyon devant la gare de la Part-Dieu. (@NC)

Une place "pensée pour les mobilités du XXIe siècle"

La "porte d'entrée principale de Lyon", comme la décrit le maire est désormais "pensée pour les mobilités du XXIe siècle", avec une cheminement piéton dont la superficie a été multiplié par quatre par rapport à l'ancienne place. Au total, la place a été agrandie de 19 mètres vers l'ouest et de 37 mètres vers le sud. "Les cheminements sont clairs et accessibles, la voiture à cédé sa place au vélo et aux transports collectifs", s'est félicité Grégory Doucet.

Conçu à l'origine pour accueillir 35 000 voyageurs par jour, le pôle d'échange de la Part-Dieu en accueille aujourd'hui 145 000, et devra être en mesure d'en accueillir 250 000 à horizon 2050. "C'est la plus grande gare de France en dehors des gares parisiennes. Il était essentiel pour la métropole, mais aussi pour la région et pour la France, que ce nouveau quartier prenne forme", a salué Bruno Bernard.

La place Béraudier devant la gare Part-Dieu à Lyon. (@NC)

La collectivité qu'il dirige a déboursé quelques 90 millions d'euros depuis le début des travaux pour les places hautes et basses (9,4 millions pour la première et 65 millions pour la seconde) ainsi que pour la création des tunnels du métro. Au total, le chantier dans sa globalité depuis 2014 aura coûté 371 millions d'euros, financés par l’Europe, l’Etat, la Région, la Métropole, SNCF Gares et connexions, la Ville de Lyon et Sytral Mobilités.

Davantage de végétalisation et de mobilités douces

Pour rappel, la partie basse de la place Béraudier a été inaugurée cet été. Elle permet notamment aux usagers du métro B de relier directement la bouche de métro à la gare. Sur les deux parties de la place, les écologistes ont tenu à apporter leur vision au projet lancé par Gérard Collomb, avec une végétalisation plus importante, environ 730 m2 de surface plantée sur la partie haute, et 52 arbres au total. Ils ont également ajouté au projet la création d’un parking vélos de 1 500 places, doté d’une rampe d’accès circulaire. Ce dernier a été inauguré mi-mai et a couté environ 12 millions d'euros.

Plus que la place Béraudier, c'est sur l'ensemble du projet Part-Dieu que Bruno Bernard et Grégory Doucet ont insufflé leur vision. Plus de végétalisation, avec le bois de la Part-Dieu, présenté comme "un emblème de la réorientation et de la renaturation du projet Part-Dieu", dixit la maire d'arrondissement Marion Sessiecq. Plus de modes doux, avec la Voie lyonnaise n°1 sur le boulevard Vivier-Merle, bientôt achevée, ou encore la réouverture du passage Pompidou uniquement pour les piétons et cyclistes.

Dans les prochains mois, la place se prolongera jusqu'au parvis de la bibliothèque, et le report des arrêts de bus des lignes C9, C7, C13 et 25 permettront d'élargir le trottoir de plus de 12 mètres au sud du boulevard Vivier-Merle. Après 2026, un dernier aménagement sera réalisé sur la partie nord de la place. Enfin, le bâtiment B4, vide, sera détruit d'ici début 2027, pour laisser place à la construction d'un immeuble de bureaux.

