Actualité
Michele Kang, présidente de l’Olympique Lyonnais, le 9 juillet 2025 devant la presse au Groupama Stadium. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Michele Kang parmi les 25 personnes les plus influentes du monde selon le Financial Times

  • par Loane Carpano

    • Selon l"Influence List" du média Financial Times, la propriétaire de l'OL et de l'OL Lyonnes, Michele Kang, ferait partie des 25 personnes les plus influentes du monde.

    Michele Kang fait partie des personnes les plus influentes du monde. C'est ce que révèle le journal britannique Financial Times dans son annuelle "Influence List". La propriétaire de l'OL Lyonnes, également devenue propriétaire de l'OL cet été, se hisse ainsi à la 25e place du classement.

    Notamment récompensée pour ses investissements massifs dans le football féminin, la femme d'affaires américaine "ne se contente pas d'y croire, elle mise sur ses convictions", écrit le Financial Times. "Michele montre l'exemple et d'autres la suivent : des investisseurs, des équipes et des fans qui voient désormais ce qu'elle a toujours vu : un avenir florissant pour le sport féminin. Son succès réécrit les règles du jeu et montre qu'investir dans les femmes n'est en fait pas du tout un pari. C'est une victoire", poursuit le média britannique.

    Un engagement "au service de la reconstruction de l’OL"

    Dans un post X, l'Olympique Lyonnais a félicité sa présidente pour cette nomination : "Cela salue le travail de Michele Kang pour le foot féminin, mais aussi ses convictions et son engagement au service de la reconstruction de l’OL", partage l'équipe de foot lyonnaise.

    Lire aussi :

    à lire également
    Messages anti-police pendant la Fête des Lumières à Lyon : ce syndicat dénonce "une provocation inutile"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    OL : Michele Kang parmi les 25 personnes les plus influentes du monde selon le Financial Times 17:17
    Messages anti-police pendant la Fête des Lumières à Lyon : ce syndicat dénonce "une provocation inutile" 16:40
    PAF Police aux frontières
    Trois individus tentent de voler plus de 100 000 euros de vêtements dans une boutique lyonnaise 16:07
    "Pas acceptable" : les écologistes comparés à la peste par un soutien d'Aulas 15:33
    Lyon : un incendie se déclare dans le périmètre de la Fête des Lumières 14:56
    d'heure en heure
    Seulement 1 lyonnais sur 4 est né dans la Capitale des Gaules selon cette étude 14:19
    Dates limites, démarches… tout savoir sur l'inscription aux listes électorales pour les municipales 2026 à Lyon 13:44
    "La Terre" d’Émile Zola au théâtre de la Croix-Rousse  13:11
    André Soulier
    Doyen du barreau de Lyon, André Soulier tire sa révérence 12:39
    Pourquoi célèbre-t-on la Fête des Lumières à Lyon ? 11:58
    Lyon : percutée, une cycliste coincée sous le tramway T6 11:11
    Tiffany joncour
    Métropolitaines 2026 : le RN lance sa campagne et nomme ses chefs de file à Lyon 10:35
    Péage
    Près de Lyon : deux retraités interpellés en possession de 200 kilos de cannabis 10:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut