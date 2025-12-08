Selon l"Influence List" du média Financial Times, la propriétaire de l'OL et de l'OL Lyonnes, Michele Kang, ferait partie des 25 personnes les plus influentes du monde.

Michele Kang fait partie des personnes les plus influentes du monde. C'est ce que révèle le journal britannique Financial Times dans son annuelle "Influence List". La propriétaire de l'OL Lyonnes, également devenue propriétaire de l'OL cet été, se hisse ainsi à la 25e place du classement.

Notamment récompensée pour ses investissements massifs dans le football féminin, la femme d'affaires américaine "ne se contente pas d'y croire, elle mise sur ses convictions", écrit le Financial Times. "Michele montre l'exemple et d'autres la suivent : des investisseurs, des équipes et des fans qui voient désormais ce qu'elle a toujours vu : un avenir florissant pour le sport féminin. Son succès réécrit les règles du jeu et montre qu'investir dans les femmes n'est en fait pas du tout un pari. C'est une victoire", poursuit le média britannique.

Un engagement "au service de la reconstruction de l’OL"

Dans un post X, l'Olympique Lyonnais a félicité sa présidente pour cette nomination : "Cela salue le travail de Michele Kang pour le foot féminin, mais aussi ses convictions et son engagement au service de la reconstruction de l’OL", partage l'équipe de foot lyonnaise.

Félicitations à la Présidente Michele Kang, qui est l’une des 25 personnes les plus influentes selon le Financial Times.



Cela salue le travail de Michele Kang pour le foot féminin, mais aussi ses convictions et son engagement au service de la reconstruction de l’OL 🔴🔵 pic.twitter.com/RWjniIDAzV — Olympique Lyonnais (@OL) December 6, 2025

Lire aussi :