La qualité de l’air reste moyenne ce mardi à Lyon, mais se dégrade au sud de la métropole

  • par Clémence Margall

    • La qualité de l’air reste moyenne ce mardi 23 décembre à Lyon, mais se dégrade au sud en raison d’une concentration plus importante en particules fines.

    Si la qualité de l’air reste moyenne ce mardi 23 décembre à Lyon et au nord de la métropole, celle-ci se dégrade néanmoins au sud, dès les 7e et 8e arrondissements, en raison d’une concentration plus importante en particules fines dans l’atmosphère, dégradant ainsi les indices Atmo. La conséquence notamment de l’explosion qui est survenue hier sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons.

    L’observatoire d’Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que la qualité de l’air sera dégradée entre 6 heures et 14 heures et deviendra mauvaise entre 15 heures et 22 heures. Les axes de circulation autour de Lyon seront évidemment les plus touchés par ce nouvel épisode de pollution.

    Métropole de Lyon : ce que l’on sait au lendemain de l’explosion sur le site d'Elkem Silicone à Saint-Fons

