[Sondage exclusif Lyon Capitale] Notre sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale confirme qu’entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas, il n’y a, à ce stade, pas de match. L’ancien patron de l’OL bénéficie à plein de son aura et arrive à toucher des électeurs éloignés de la base habituelle de la droite voire de la politique. Une équation qui semble insoluble pour les écologistes lyonnais.

La campagne n’a pas encore vraiment commencé que le sort de l’élection municipale semble déjà scellé. Notre sondage exclusif Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale donne Jean-Michel Aulas largement vainqueur avec 61 % d’intentions de vote au second tour. L’ancien président de l’OL ne passe d’ailleurs pas loin de n’avoir besoin que d’un seul tour pour devenir le prochain maire de Lyon. Avec une régularité métronomique et atypique en matière de sondages (47 % au premier tour), notre enquête confirme deux précédentes études qui avaient déjà donné des sueurs froides aux écologistes lyonnais.

A lire aussi : Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas réveillera-t-il les jeunes électeurs lyonnais ?

Ce sondage flèche autant la popularité de Jean-Michel Aulas que l’impopularité de Grégory Doucet et des écologistes dans l’ensemble. L’un profite d’une présomption de compétence issue de ses années passées à l’OL quand l’autre paie le prix d’un mandat jalonné d’erreurs de jeunesse de la part d’une équipe qui découvrait l’exercice du pouvoir et n’a pas toujours su identifier le mur du réel.

Présomption de compétence

Ce sondage correspond à un bruit de fond qui s’entend dans un registre plus ou moins fleuri quand on demande aux Lyonnais d’évoquer cette campagne qui s’ouvre et leur attachement à leur maire. L’envie de tourner la page de l’expérience verte est palpable et les soutiens écologistes sont bien timides pour l’heure. “Je suis plutôt de gauche mais je n’en peux plus d’eux. Je ne suis pourtant pas totalement convaincu par ce qu’a pu dire Jean-Michel Aulas”, glisse un électeur de Grégory Doucet en 2020, qui semble assez révélateur de l’état d’esprit actuel des Lyonnais. “J’entends le mécontentement mais quand je demande aux gens de me dire sur quoi il repose, ils ont du mal à répondre”, s’interroge un écologiste.

Candidat à contre-emploi

Le regard critique des Lyonnais est aussi exacerbé par la poussière des travaux qui flotte dans l’air un peu partout. Leur mécontentement repose en outre sur un sentiment d’insécurité qui est également ressorti d’une enquête de terrain menée par les militants écologistes. La sécurité est l'attente prioritaire de notre panel de Lyonnais : 52% des sondés et notamment chez les 18-24 ans (59%-/ La majorité municipale tente d’occulter ces mauvais sondages en mettant en garde contre le principe du biais de confirmation qui peut avoir tendance à transformer les sondages en prophétie autoréalisatrice.

A lire aussi : Accusé par les Aulas de diffamation, le média indépendant Rue89Lyon devant la justice

Les écologistes veulent croire que leur électorat n’est pas encore entré dans le match et que les courbes sondagières sont amenées à se rapprocher. Mais l’équation telle qu’elle est posée actuellement flèche une mission impossible pour Grégory Doucet. Il a accéléré son entrée en campagne pour cesser de laisser Jean-Michel Aulas seul sur le terrain. Il veut l’entraîner dans le cœur des dossiers, là où il pense pouvoir enfin transformer son bilan en force, l’obliger à sortir du confort des déclarations d’intentions pour assumer des choix. C’est décidément une drôle de campagne qui commence avec un sortant sans prime au sortant et un challenger qui n’a aucun intérêt à faire campagne.

Méthodologie

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 809 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population de Lyon, et âgées de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par arrondissement. Les entretiens ont été réalisés par téléphone du 29 octobre au 5 novembre 2025.

A lire aussi : Lyon : à qui Aulas reproche-t-il d'avoir "cautionné" les attentats du 13-novembre ?