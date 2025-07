Photo Matthieu Mirville / DPPI (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Passé ce mercredi 9 juillet devant la commission d'appel de la DNCG, l'Olympique Lyonnais a finalement été autorisé à participer à la prochaine saison de Ligue 1. Un soulagement pour tout un club à un peu plus d'un mois du début du championnat.

Le grand soulagement. Ce mercredi 9 juillet, la commission fédérale d'appel de la DNCG, gendarme financier du football français a annoncé que l'Olympique Lyonnais était autorisé à participer à la prochaine saison de Ligue 1. Un dénouement heureux pour le club rhodanien qui marque la fin d'un feuilleton de deux semaines. Malgré tout, l'OL ressort cabossé de cet épisode peu glorieux.

Dans un communiqué laconique, la Fédération Française de Football annonce infirmer "la rétrogradation administrative en championnat Ligue 2 de l’équipe première à l’issue de la saison 2024-2025." Une décision favorable pour l'OL alors que le club devait trouver pas moins de 100 millions d'euros en quelques jours, auxquels se rajoutait 100 millions d'euros de garantie pour satisfaire la DNCG. Après la mise en retrait de John Textor, ancien président américain de l'OL qui avait échoué à convaincre le direction nationale du contrôle de gestion de la pérennité du projet lyonnais, c'est le duo Michele Kang - Michael Gerlinger qui a défendu ce mercredi matin le dossier du club lyonnais devant la commission d'appel.

Un duo qui a donc visiblement apporté suffisamment de garanties à le commission d'appel pour qu'elle revienne sur la première décision de la DNCG prise le 24 juin dernier et une rétrogradation en Ligue 2 prononcée une première fois à titre conservatoire le 15 novembre dernier. Si la DNCG a finalement autorisé l'OL a rester dans l'élite, d'autres sanctions, plus légères, ont malgré tout être prises envers le club lyonnais pour la saison à venir avec "l'encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget Ligue 1 2025-2026 proposé".

L'OL sanctionné malgré tout

L'Olympique lyonnais s'est "félicité" dans la foulée de son maintien en Ligue 1 décidé mercredi par la commission d'appel de la DNCG, et s'est dit "déterminé à assurer une gestion sérieuse à l'avenir", a indiqué le club dans un communiqué. "L'OL remercie la commission d'appel d'avoir reconnu l'ambition de la nouvelle direction du club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l'avenir", est-il écrit.

Cette réintroduction de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 pour la saison à venir va permettre au club septuple champion de France d'enfin démarrer sa préparation estivale. Si les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement depuis lundi, la situation économique de l'OL vampirisait toutes les discussions et les esprits du côté de Décines ces derniers jours. Quoiqu'il arrive l'OL ressort fragilisé de cet épisode et une phase d'austérité devrait débuter pour le club.

Et cette bonne nouvelle pourrait en être accompagnée d'une deuxième, du côté de l'UEFA. L'instance européenne devrait annoncer dans les prochains jours si elle autorise l'OL a participer à la prochaine campagne de Ligue Europa. Coupe d'Europe pour laquelle les Gones s'étaient qualifiés sur le terrain au terme de la saison précédente. Après deux semaines en eaux troubles où l'avenir de l'Olympique Lyonnais s'est joué en coulisse, place justement au terrain. Les hommes de Paulo Fonseca affronteront Villefranche Beaujolais le 19 juillet prochain. Un retour à l'essentiel pour tenter de mettre de côté cette parenthèse angoissante pour tout le club lyonnais.

