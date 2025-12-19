Lyon Capitale a obtenu le détail des frais de déplacements et de repas du président de la Métropole de Lyon et du maire de Lyon, Bruno Bernard et Grégory Doucet. Elles sont (partiellement) publiques.

À quelques mois des élections municipales et métropolitaines, une nouvelle polémique enfle autour des notes de frais du président de la Métropole de Lyon et du maire de Lyon. Sollicités par actuLyon, les services de Bruno Bernard et Grégory Doucet avaient dans un premier temps conditionné la transmission de l'intégralité de leurs dépenses à une réponse de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, elle aussi sollicitée, mais qui n'a pas fait l'objet d'un article.

Des dépenses en baisse à la Métropole de Lyon

Une position qui a interrogé et suscité de vives réactions notamment chez les opposants des écologistes. "Nous estimons légitime que chacun joue le jeu de manière équitable, afin de permettre une comparaison claire et intelligible entre Région, Département, Métropole et Ville sur notre territoire pour offrir ainsi au public une lecture honnête", précisent ce vendredi les services du maire de Lyon auprès de Lyon Capitale, pour clarifier la réponse donnée à nos confrères. "Mon engagement est clair depuis le début : servir Lyon, pas me servir", a aussitôt réagi Jean-Michel Aulas. Et d'ajouter : "La meilleure note de frais, c'est celle qui n'existe pas".

Sollicités, les services de la Métropole et de la Ville de Lyon ont communiqué l'intégralité des dépenses liés à des déplacements et à des repas du président et du maire. Nous les publions dans nos colonnes intégralement par souci de transparence. Elles sont partiellement publiques, puisqu'elles ont été transmises à l'association transparence citoyenne qui avait effectué une demande. Cette dernière n'a néanmoins pas encore publié les documents du maire de Lyon, tandis que ceux liés au déplacement du président ne sont plus en ligne. Ci-dessous, les frais liés aux déplacements et aux repas du maire de Lyon. À noter que Lyon Capitale ne dispose pas des factures attestant la réalité des montants dépensés.

Concernant les frais d'habillement, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard assure qu'il les achète lui-même. "Il n'y a aucune nuité d'hôtel" complète-il par ailleurs. Les dépenses liées aux repas et aux déplacements constituent donc, selon la Métropole, l'intégralité des frais engagés par Bruno Bernard. Nous les publions à la fin de cet article, pour les exercices 2020 à 2024. Elles ont atteint 85 206 € (leur plus haut niveau depuis le début du mandat de Bruno Bernard) en 2024, alors qu'elles étaient de 122 984 € en 2019.

"Le maire de Lyon a dépensé en un mandat moins qu'un seul dîner des sommets"

Grégory Doucet avait de son côté déjà rendu publique ses notes de frais liées à l'habillement. Entre 2025 et 2020, le maire a ainsi dépensé un peu plus de 4 000 € sur les 18 000 € qui lui sont alloués dans une enveloppe spécifique. Concernant les déplacements, le maire et les délégations qui l'accompagnent "ont réalisé une trentaine de déplacements professionnels, pour un coût moyen de 622 € par déplacement soit 18 673 €", indique-t-on dans l'entourage du maire.

Concernant les repas, de 2020 à avril 2024, un montant total de 22 090 € a été dépensé pour 750 couverts, soit un coût moyen de 29 € par couvert. "Le maire de Lyon a dépensé en un mandat moins qu'un seul dîner des sommets", relève son entourage, alors que le Conseil d'État a exigé la publication de l'ensemble des notes de frais de Laurent Wauquiez après un recours du média local Médiacités. Faisant dire à l'entourage de Grégory Doucet, alors que plusieurs élus LR ont réagi, que "ceux qui s’indignent aujourd’hui sont les mêmes qui ont fermé les yeux sur des dépenses aussi somptuaires qu’indécentes jusqu’à organiser des dîners à 100 000 € pour une poignée d’invités."