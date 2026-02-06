Actualité
Quelques difficultés sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes samedi

    • Des difficultés sont attendues sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes samedi en ce week-end de vacances scolaires.

    En ce premier week-end de vacances scolaires à Lyon et dans la région, Bison futé prévoit quelques difficultés dans le sens de départs comme dans le sens des retours samedi 7 février. Le drapeau orange est ainsi hissé sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Les axes desservant la région seront ainsi très empruntés "du début de la matinée jusqu’en fin d’après-midi. En particulier, des difficultés sont attendues sur les autoroutes A40, A43, A46 (contournement Est de Lyon), et sur la route nationale 85", indique Bison futé.

    Il est ainsi recommandé d'éviter l'autoroute A40 entre Mâcon et Passy de 11 h à 15 h ainsi que l'autoroute A42 entre Lyon et Chambéry de 8 h à 18 h.

    Lyon : après la rixe, une opération de recensement effectuée dans un squat de Montchat

