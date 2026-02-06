Municipales 2026 : Grégory Doucet propose un "droit aux vacances" pour les jeunes lyonnais

Grégory Doucet, candidat à la mairie de Lyon en 2026 aux côtés de Stéphanie Léger et de Boris Miachon-Debard le 6 février 2026. (@VG)

Grégory Doucet a présenté ce vendredi 6 février différentes mesures sur le thème de l'éducation. Le maire de Lyon, candidat à sa réélection, veut mettre en place un "droit aux vacances" pour permettre aux jeunes Lyonnais défavorisés de partir au moins une fois en congé dans l'année.

La campagne suit son cours et Grégory Doucet continue de dérouler son programme. Au cours d'un point presse organisé dans le quartier de Perrache ce vendredi 6 février, le maire de Lyon, candidat à sa réélection, a présenté différentes mesures pour continuer à "faire de Lyon une ville accueillante pour les enfants". "L'enfant a été au cœur de notre premier mandat et sur celui qui arrive l'éducation restera au centre de nos priorités" débute l'édile lyonnais.

1 000 jeunes par an

Face au constat qu'un enfant sur trois ne part jamais en vacances, un chiffre qui grimpe même à 56% dans les quartiers populaires, le candidat de la liste "Pour Vivre Lyon" veut mettre en place un "droit aux vacances". En cas de réélection en mars prochain, Grégory Doucet promet que chaque année 1 000 jeunes issus des quartiers populaires partiront au moins une fois en vacances. "On veut aérer nos Gones et nos Fenottes" image Boris Miachon-Debard, élu du 7e arrondissement.

Grâce à un budget dédié de 400 000 euros, la Ville entend travailler avec les organismes déjà existants comme les MJC pour sélectionner les enfants et leur permettre de partir plusieurs jours en vacances chaque année. Un "droit aux vacances" qui avait notamment été défendu à l'Assemblée nationale par la députée écologiste de Lyon Marie-Charlotte Garin en 2023.

En complément de ces séjours proposés aux jeunes Lyonnaises et Lyonnais, Grégory Doucet veut renforcer les moyens dédiés aux classes vertes. "On veut s'assurer que chacun de nos gamins, dans son parcours de primaire, parte au moins une fois en sortie découverte ou classe de neige" complète Boris Miachon-Debard. Des séjours organisés sur le temps scolaire qui pourraient aller de deux à cinq jours et un budget qui passerait de 380 000 à 580 000 euros pour ce volet. "On est aujourd'hui à 125 sorties annuelles, on ambitionne de passer à 200 sorties sur le prochain mandat" poursuit l'élu.

Programme anti-décrochage

Au cours de son point presse, durant lequel Grégory Doucet a rappelé sa volonté de rendre les fournitures scolaires gratuites pour tous les écoliers à Lyon, le maire sortant a également réitéré sa volonté de mettre en place un temps périscolaire le mercredi après-midi.

Un programme anti-décrochage sera également proposé dès la rentrée prochaine par la majorité sortante. "C'est un dispositif qui va permettre de garder la main, via les structures de l'éducation populaire, sur les élèves qui seraient exclus du collège ou du lycée" détaille l'édile écologiste. Un dispositif qui sera mis en place en allouant une enveloppe de 500 000 euros chaque année aux MJC et centres sociaux pour dégager du temps d'animateurs et de médiateurs.

Aussi, la liste portée par Grégory Doucet propose la création d'un portail unique dédié aux familles qui regroupera l'ensemble des services qui existent déjà. "On veut vraiment faciliter la vie des familles à Lyon" reprend Grégory Doucet. L'ensemble du personnel périscolaire et des animateurs de la ville sera également formé au repérage et à la lutte contre toutes les formes de violence envers les enfants et contre le harcèlement scolaire.

Stéphanie Léger, adjointe au maire de Lyon chargée de l'éducation, présente ce vendredi aux côtés du maire écologiste, a également expliqué que la Ville entendait, au cours d'un hypothétique second mandat, poursuivre son vaste plan de rénovation du patrimoine scolaire. Soixante écoles supplémentaires seront ainsi rénovées sur le second mandat, pour atteindre les deux tiers des écoles rénovées à Lyon, quarante cours nature seront mis en place dans les écoles et crèches et soixante nouvelles rues aux enfants seront créées d'ici 2032. "Nous avons pour ambition de continuer à faire de Lyon une ville amie des enfants" conclut Grégory Doucet.