Nouveau tram T8 et prolongement du BHNS : le Sytral lance les concertations

Vincent Monot, Bruno Bernard et Béatrice Vessiller au lancement des concertations concernant le prolongement du BHNS et du tram T8. (@VG)

Le Sytral va lancer dans les prochains jours deux concertations concernant le prolongement du BHNS entre les 7 chemins et Parilly et la nouvelle ligne de tramway T8 qui devrait voir le jour à l'horizon 2030.

Alors que les travaux du BHNS sont encore en cours entre la gare Part-Dieu et les 7 chemins à Bron, les TCL pensent déjà à la suite. Ce mardi 3 juin, au cours d'une conférence de presse organisée au sein du dépôt de bus des Pins, dans le 3e arrondissement de Lyon, dépôt qui accueillera prochainement les trolleybus en service sur cette nouvelle ligne forte, le Sytral a annoncé le lancement de deux concertations.

La première concerne donc le prolongement déjà annoncé du BHNS des 7 chemins jusqu'à Parilly. Un prolongement de cette nouvelle ligne qui devrait voir le jour d'ici 2029 et qui devrait coûter entre 70 et 90 millions d'euros. La deuxième concertation, qui débutera le 23 juin prochain, concerne la ligne de tram T8, ligne de périphérie qui reliera le pôle d’échanges multimodal de La Soie à la Gare de Vénissieux.

Cap à l'est pour les transports lyonnais

Un développement à l'est de l'agglomération "essentiel" selon Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités. "Ce développement a pour double objectif de mieux desservir certains quartiers populaires de l'est de la métropole et d'apporter un vrai plus pour tous les acteurs économiques du secteur" détaille l'élu écologiste, qui explique que le renoncement au cours de son mandat du projet du métro E a permis la réalisation de ces deux projets d'envergure pour l'est lyonnais.

Le tram T8, qui devrait voir le jour à l'horizon 2030 sera relié aux trams T9 et T10 et devrait permettre, à terme, de rejoindre Vénissieux depuis La Soie en 22 minutes. Un projet estimé à 250 millions d'euros pour lequel deux phases de concertation seront ouvertes. La première débutera donc le 23 juin, jusqu'au 19 juillet. La concertation reprendra ensuite du 24 août au 10 octobre. "Une concertation qui doit permettre à tous les usagers de se renseigner sur le projet et de poser toutes les questions sur cette future ligne" complète Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de ce dossier.

Si le tracé du T8, qui pour la première fois dans la métropole de Lyon reliera deux villes en périphérie, sans passer par le centre de l'agglomération, ne sera pas soumis à la concertation, plusieurs autres points du projet seront mis en débat comme le nombre de stations, leurs emplacements et les différents aménagements de l'espace public autour du projet.

Le bout du tunnel approche pour le BHNS

Concernant le BHNS, qui sera appelé TB12 pour trolley-bus (voir ci-dessous), la concertation aura lieu du 20 juin au 20 juillet pour la portion entre les 7 chemins et Parilly. La première partie de ce bus à haut niveau de service doit ouvrir début 2026 et permettra de rallier la Part-Dieu à la place Kimmerling tandis que la deuxième portion qui rejoindra les 7 chemins devrait être inaugurée au deuxième semestre 2027. "On est sur un mandat assez exceptionnel en termes d'investissements" a rappelé Bruno Bernard, qui évoque le chiffre de 2,5 milliards d'euros au total. Des investissements importants qui déborderont donc sur un potentiel deuxième mandat de l'élu écologiste à la tête de la Métropole de Lyon.

Le BHNS devient TB12

Le BHNS n'avait pas encore de nom officiel. C'est désormais chose faite et on sait qu'il s'appellera, dès le début de l'année 2026 et sa mise en fonction, le TB12 pour trolleybus. Pourquoi le 12 ? Car le bus C3 qui circule actuellement entre la gare Saint-Paul et Vaulx-en-Velin deviendra à partir de septembre prochain le TB11. Cette numérotation prend la suite des 10 lignes de tramway existantes ou à venir dans la métropole de Lyon.