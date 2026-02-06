Le comité mémoriel de la Ville de Lyon favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud

Le comité mémoriel crée par la Ville de Lyon a rendu un avis favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud située dans le 6e arrondissement de Lyon.

En septembre 2025, l'exécutif municipal emmené par le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet actait la création d'un comité Histoire et Mémoires dans la ville. Cet organe avait objectif d’apporter "une approche scientifique, apaisée, inclusive et démocratique" aux choix pris par la municipalité, mais également favoriser le dialogue entre les citoyens, associations et universitaires.

"Plusieurs mois d'auditions"

Dès son installation, ce comité a été saisi par Grégory Doucet de la question de la dénomination de la rue Bugeaud. Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la Ville de Lyon indique que le comité mémoriel, "à l'issue de plusieurs mois d'auditions et une phase d'analyse", a rendu un avis favorable à la débaptisation de la rue.

Le Comité Histoire et mémoire considère "que la figure de Thomas Robert Bugeaud est aujourd’hui largement associée à la conquête de l’Algérie et à des méthodes de guerre coloniale violentes, et que cette association rend l’hommage toponymique incompatible avec les valeurs contemporaines", indique la municipalité.

Le comité relève "l'existence d'une minorité de membres favorables au maintien de la dénomination"

Qui précise : "Le comité relève également l’existence d’une minorité de membres favorables au maintien de la dénomination, estimant que la priorité devrait être donnée à l’explication et à la contextualisation, afin d’"assumer le passé" plutôt que de le faire disparaître." La droite, et notamment l'ancien maire du 6e arrondissement de Lyon, est de son côté opposée à la débaptisation de cette rue.

"Quelle que soit l’issue retenue – changement ou maintien du nom –, le CHMV exprime un consensus très large sur la nécessité d’une contextualisation explicite, visible et durable. Celle-ci pourrait prendre la forme de plaques explicatives, de dispositifs pédagogiques, de ressources accessibles au public ou de parcours mémoriels, afin que le débat engagé produise un véritable effet de compréhension et de transmission", précise la Ville de Lyon.

La collectivité rappelle enfin que l'avis rendu par le Comité Histoire et mémoires dans la ville est strictement consultatif et qu'il appartiendra "à la prochaine équipe municipale de se prononcer sur la suite à donner à cet avis".

