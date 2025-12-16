Le 12 décembre, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur a rencontré des représentants des pompiers au local de campagne de Jean-Michel Aulas.

"Nous sommes dans le mélange des genres absolu." Lorsqu'il a vu passer la photo de la ministre Marie-Pierre Vedrenne aux côtés de responsables syndicaux du SDMIS de la Métropole de Lyon, au local de campagne de Jean-Michel Aulas, le sénateur du Rhône, Thomas Dossus s'est étouffé.

À l'occasion de son déplacement ministériel dans la commune de Mions pour évoquer la lutte contre le protoxyde d'azote, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur a en effet rencontré des représentants des sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon, au sein du local de campagne du candidat Aulas.

"On nous a donné une adresse, et en arrivant, on s'est rendu compte d'où on était"

Un crochet par le cours Albert-Thomas que l'élue Renaissance s'est bien gardée de rendre public. Mais une photo publiée, puis rapidement supprimée, par un syndicat de sapeurs-pompiers a vendu la mèche. Contacté pour en savoir plus sur le cadre de ce déplacement, le service presse du ministère ne nous a pas répondu, pas plus que le député MoDem, Cyrille Isaac-Sibille, qui l'accompagnait.

Sollicité, le syndicat des sapeurs-pompiers SUD, présent à cette réunion, rappelle être "apolitique". "Nous ne cherchons pas à être récupérés, mais on ne va pas refuser les élus qui nous tendent la main alors qu'on nous a interdit de manifester pendant la Fête des Lumières, et que l'on nous a interdit de taguer nos véhicules avec nos revendications", indique auprès de Lyon Capitale un représentant du syndicat. Il assure cependant n'avoir pas été informé initialement que l'entrevue se déroulerait dans le local de campagne du patron de Coeur Lyonnais. "On nous a donné une adresse, et en arrivant, on s'est rendu compte d'où on était", indique-t-il.

Jean-Michel Aulas n'était pas au courant assure son entourage

Dans l'entourage de Jean-Michel Aulas, on assure que l'ex-président de l'OL n'était pas présent à cette rencontre et n'en était pas informé. Le candidat n'a, toujours selon son entourage, pas non plus rencontré lui-même la ministre étiquetée Renaissance, parti lui ayant apporté son soutien. "Un local de campagne est fréquenté par des permanents, des élus", explique-t-on tout en assurant que la présence de la ministre au local n'était pas "un acte de campagne". Autrement dit, le coût du déplacement ne sera pas intégré au comptes de campagne du candidat comme l'exigerait la loi dans le cadre d'un acte de campagne.

"Qu'une ministre profite d'un déplacement pour rencontrer des candidats, cela s'est déjà vu, mais qu'une ministre soit utilisée par des candidats pour une rencontre liée à son domaine d'exercice au sein d'un local de campagne, c'est une confusion des genres problématique au regard de sa fonction et de la campagne électorale en cours", déplore de son côté l'écologiste Thomas Dossus. Le candidat de l'extrême droite aux élections municipales, Alexandre Dupalais estime pour sa part que cette visite est l'"enième confirmation que le candidat officiel de la macronie et des médias, M. Aulas, estime être au-dessus des règles !" L'article L. 52-1 du Code électoral interdit en effet tout usage des moyens publics pour une campagne électorale.

La ministre déléguée "a promis qu'elle parlerait au ministre de l'Intérieur Laurent Nunez pour faire avancer le dossier"

Or, la nature des discussions rapportées par des sapeurs-pompiers à Lyon Capitale tend à montrer que Marie-Pierre Vedrenne était présente dans ce local de campagne en tant que ministre et non comme soutien politique sur son temps personnel. "Elle a pris la suite de François-Noël Buffet qui était en charge du Beauvau de la sécurité civile dont l'un des volets majeurs porte sur le financement du SDMIS, c'est de cela dont nous avons discuté", rapporte l'un des participants. La ministre déléguée "a promis qu'elle parlerait au ministre de l'Intérieur Laurent Nunez pour faire avancer le dossier", poursuit encore un représentant syndical.

"Utiliser un espace partisan pour une réunion officielle, c'est mélanger allègrement les rôles de l'État et ceux de la campagne électorale. Cela pose un grave problème de neutralité des institutions et d'égalité entre les candidats", a réagi la présidente écologiste du SDMIS sur X. Et le syndicat SUD de tacler les écologistes : "Ceux qui aujourd'hui se plaignent ne nous ont pas reçu pendant cinq ans. Le maire de Lyon ne nous aura accordé que trente minutes pendant toute la durée de son mandat."