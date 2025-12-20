Actualité

Rollers, DJ : Soirée disco sur la place des jacobins

  • par Romain Balme

    • À l’occasion du lancement de son nouveau book, l’association My Presqu’île a organisé une soirée festive et familiale place des Jacobins. Roller géant, DJ et ambiance disco ont rassemblé jusqu’à 1 500 personnes ce jeudi soir à Lyon.

    Quand la place des Jacobins se transforme en… une ambiance disco. Dans le cadre du lancement de "Pépites", le book de la Presqu'île, l'association des commerçants My Presqu'île, organisait une soirée place des Jacobins ce jeudi 18 décembre. Ce "magazine ultra-visuel" est destiné à montrer la "face cachée" de la Presqu'île explique Johanna Benedetti, présidente de My Presqu'Ile.

    Au menu de cette soirée qui se déroulait de 17 h à 20 h, une piste de roller géante, une DJ et ambiance disco destinée à créer "un moment festif familial". "Nous avons voulu faire un évènement fédérateur avec un ADN grand public. L'objectif était de rassembler des générations de créer du lien", développe Johanna Benedetti. L'organisation d'un telle soirée a été pensée rapidement "en moins de deux mois", "l'idée s'est imposée naturellement" développe la présidente de My Presqu'Ile.

    Au final, l'organisatrice se dit très satisfaite du résultat et parle d'une "opération réussie". "Ça a tellement marché qu'on va potentiellement repenser l'événement pour le lancement du deuxième book l'année prochaine" poursuit-elle. Toujours selon Johanna Benedetti, jusqu'à "1500 personnes étaient présentes simultanément". Cependant, un obstacle se dresse, celui du budget. En effet, un évènement de cette envergure aurait coûté environ 10.000 euros à l'association de commerçants.

    Marché de Noël Villeurbanne
    Cadeaux de dernière minute : trois pop-up à Lyon ce dimanche

