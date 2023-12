L'immobilier de Lyon en bref

L'essentiel de l'actualité de l'immobilier de la métropole de Lyon en un coup d'oeil.

BSB lance le chantier de son nouveau campus lyonnais

Le prochain campus BSB Lyon de 8 200 m2 ouvrira lors de la rentrée 2025 et permettra d’accueillir 2 500 étudiants dans le 8e arrondissement de Lyon. Au total, 40 millions ont été investis pour les travaux, menés par le constructeur Carré d’Or. Raccordement au réseau de chaleur urbain, murs ossature bois, patio arboré et accessible en guise d’îlot de fraîcheur et jardin périphérique, panneaux photovoltaïques sur la toiture… la construction sera écoresponsable. Implantée à Lyon depuis dix ans, l’école a pour ambition avec ce nouveau campus de s’affirmer comme la deuxième business school de la métropole.

Lire aussi : Crise de l'immobilier : la Métropole dégaine un plan d'urgence pour sauver le logement (vidéo)

Vers la création d’une Zac de 9 hectares à Décines

La Métropole de Lyon vient de lancer les bases d’une concertation en vue de la création d’une zone d’aménagement concerté (Zac) sur l’ancien site industriel ABB de 9 hectares autour de la LDLC Arena et du stade de l’Olympique lyonnais à Décines. Ce projet de nouveau quartier prévoit 1 700 logements, des services, des bureaux, une école maternelle ou élémentaire et un “corridor écologique”. Une portion des lots de construction aurait été confiée au promoteur lyonnais 6e Sens Immobilier.

Lire aussi : Immobilier à Lyon : annus horribilis en perspective

Bron-Parilly : Un renouvellement d’envergure

Le conseil métropolitain a voté la convention NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement urbain) portant sur le quartier prioritaire de Parilly à Bron. Ce projet, dont l’investissement total des partenaires est estimé à 177 millions d’euros, est l’un des plus importants de la métropole de Lyon par son volume. En tout, 536 logements seront réhabilités, 401 seront démolis, 166 seront transformés en logements sociaux étudiants et logements locatifs intermédiaires avec notamment le soutien du dispositif Action Logement. 710 logements neufs devraient aussi sortir de terre durant les dix années de chantier qui s’annoncent.

Lire aussi : Logement neuf : “Cette crise n’a pas de précédent”

L’EM Lyon réceptionne son nouveau campus à Gerland

Le groupe immobilier parisien Cogedim, associé aux agences d’architectes PCA-Stream (Paris) et Insolites Architectures (Lyon), vient de livrer à l’école de commerce EM Lyon Business School son nouveau campus de 30 000 m², composé de quatre bâtiments identiques en R+3, dans lequel elle fera sa rentrée en septembre 2024 au sein du quartier de Gerland à Lyon. Montant de l’investissement : 150 millions d’euros. Le nouveau campus de l’EM Lyon a une capacité d’accueil de 7 800 personnes, dans 97 salles de classe et dispose d’un auditoire pour 250 personnes. Au total, le parc de 9 000 m2, fait de verdure, comptera 150 arbres.

Lire aussi : Immobilier : le marché locatif au bord de la rupture

De la verdure à la Part-Dieu

Le quartier de la Part-Dieu à Lyon se verdit, un peu. En décembre, la pointe nord du nouveau parc Nelson-Mandela, située entre les rues Flandin et Mouton-Duvernet, a été ouverte au public. Une centaine d’arbres ont été plantés, des arbustes et des vivaces. “Au total, ce sont près de 1 600 m² supplémentaires de massifs plantés, favorables au développement de la biodiversité”, explique la Métropole de Lyon. Les travaux d’aménagement reprendront dès le 15 janvier 2024 sur le reste de l’esplanade pour une livraison prévue début 2025.

Lire aussi : Métropole de Lyon : prix et évolution du marché immobilier commune par commune

Maisons Arlogis Lyon Est reçoit le label Constructeur Maisons de Qualité

À l’issue des phases d’audit et de contrôle, le constructeur Maisons Arlogis Lyon Est de Saint-Priest a reçu le label Constructeur Maisons de Qualité. C’est une première dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’association Maisons de Qualité, reconnue comme tiers de confiance depuis 1993. La logique du label est d’évaluer et distinguer les constructeurs de maisons individuelles sur plusieurs critères : qualité technique, sociale et environnementale, de la relation, du management et de l’organisation. Pour mémoire, Maisons Arlogis ne réalise que des maisons sur mesure.

