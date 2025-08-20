Actualité
Explosion dans un immeuble du quartier des Minguettes à Vénissieux. Capture d’écran

Explosion d’un appartement à Vénissieux : la piste du suicide semble se confirmer

  • par Clémence Margall

    • La victime de l’explosion d’un appartement à Vénissieux dans la nuit de dimanche à lundi avait écrit à ses proches son intention de mettre fin à ses jours.

    Après l’explosion d’un appartement du quartier des Minguettes, à Vénissieux, dans la nuit de dimanche 17 au lundi 18 août, l’enquête semble confirmer la piste du suicide. Selon nos confrères du Progrès, la victime, un homme âgé d’environ 70 ans, aurait en effet écrit à ses proches son intention de mettre fin à ses jours.

    La thèse du suicide avait déjà été émise lundi matin par le préfet délégué pour la sécurité, Antoine Guérin. Quant à l’explosion, elle proviendrait très probablement de la cuisinière fonctionnant au gaz de ville.

    Pour rappel, 18 personnes ont été transportées en urgence relative à l'hôpital et 9 ont été prises en charge pour des vérifications. Une opération de relogement a également été engagée par la Ville de Vénissieux pour 150 personnes.

