Logement neuf : “Cette crise n’a pas de précédent”

Philippe Layec est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de Lyon. Il revient sur les difficultés que traverse sa profession.

Lyon Capitale : Comment percevez-vous la conjoncture de la hausse des taux ?

Philippe Layec : On est vraiment dans une situation extrêmement compliquée. C’est une véritable crise. Il n’y a pas de précédent. Nos acquéreurs se retrouvent le couteau sous la gorge. Il y a déjà des opérations qui ont été abandonnées. On comprend que la hausse des taux est là pour limiter l’inflation mais, pour l’instant, ça ne marche pas. Aujourd’hui, les promoteurs sont confrontés à l’arbitrage suivant : soit je fais mon opération et je suis dans le rouge sur le bilan, soit je renonce. Par prudence, les opérations ne démarrent pas quand on n’a pas une commercialisation suffisante, faute de financement. Elle doit être entre 35 et 60 % selon les promoteurs. C’est la grande différence avec les crises précédentes.