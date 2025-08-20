Une inquiétante augmentation des cas d'hépatite A touche le Rhône, et particulièrement le 7e arrondissement de Lyon, alertent les autorités de santé.

Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2025, 73 cas d'hépatite A ont été déclarés dans le département du Rhône. Dans un communiqué, la direction générale de la Santé (DGS) évoque une augmentation de 356 % par rapport aux années précédentes, puisque seuls 16 cas avaient été recensés à la même période en 2024 et 2023.

Cette recrudescence est particulièrement marquante depuis le début du mois de juillet. 34 cas ont été signalés en juillet et 23 entre le 1er et le 13 août. "Les cas sont des adultes, en majorité âgés de moins de 65 ans (pas de cas pédiatriques à ce stade)", précise la DGS, ce mardi 19 août.

Des cas "majoritairement localisés" à Lyon

Plus surprenant encore, ces cas sont "majoritairement localisés dans la ville de Lyon et plus spécifiquement au niveau du 7e arrondissement de Lyon". La DGS ajoute ainsi : "À ce stade, aucune hypothèse permettant d’expliquer la recrudescence n’a été identifiée. Les investigations sont en cours". Les autorités de santé alertent également sur un risque d'amplification de la circulation du virus dans le Rhône et le 7e arrondissement de Lyon.

Début août, l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes notait déjà une "recrudescence" des cas d'hépatite A dans l'agglomération lyonnaise. Pour rappel, la transmission s'effectue principalement par voie pro-fécale, notamment à travers la consommation d’eau ou d’aliments souillés ou par contact direct avec des objets ou des mains contaminés.

La fièvre, une fatigue importante accompagnée de nausées et des douleurs abdominales suivies d’une jaunisse sont les principaux symptômes. Chaque personne présentant des symptômes compatibles, même sans notion d'exposition évidente, est invitée à demander un bilan hépatique et une sérologie auprès des professionnels de santé.