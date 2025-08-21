Actualité
Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Pollution : la qualité de l’air reste moyenne ce jeudi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Comme hier, la qualité de l’air est moyenne ce jeudi 21 août à Lyon, indique l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

    La présence des nuages au-dessus de Lyon depuis hier améliorent la qualité de l’air. L’observatoire Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que les indices seront "moyens" ce jeudi 21 août. L’observatoire précise : "Les conditions resteront dispersives et la qualité de l’air sera majoritairement moyenne."

    Seuls les grands axes de circulation de l’agglomération lyonnaise seront touchés par des pics de pollution au cours de la journée.

    à lire également
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : il pointe son pistolet sur un passant pour le dépouiller et voler son scooter

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne ce jeudi à Lyon 08:24
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : il pointe son pistolet sur un passant pour le dépouiller et voler son scooter 07:56
    orages
    Orages : deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:37
    vue panorama lyon
    Météo : des nuages, de rares averses et 22 degrés prévus à Lyon ce jeudi 07:19
    Le Président de Bernahcon
    Bernachon : l'or noir de Lyon 20/08/25
    d'heure en heure
    Philippe Bernachon chocolatier Lyon
    Philippe Bernachon, (grand) chocolatier 20/08/25
    Une partie du plafond s’effondre, la piscine de Givors fermée les 25 et 26 août 20/08/25
    Lyon classée 10e ville étudiante la plus chère de France par l'Unef 20/08/25
    Rhône : les cas d'hépatite A explosent de 356 %, le 7e arrondissement de Lyon particulièrement touché 20/08/25
    Conférences embarquées sur les barques du lac du Parc de la Tête d'Or
    Lyon : des balades scientifiques en barque sur le lac du Parc de la Tête d'Or 20/08/25
    Les bons chiffres du tourisme industriel en Auvergne-Rhône-Alpes 20/08/25
    "Athlé nature Rhône" revient pour une nouvelle saison de trails à travers le département 20/08/25
    Explosion d’un appartement à Vénissieux : la piste du suicide semble se confirmer 20/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut