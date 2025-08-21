Pollution : la qualité de l’air reste moyenne ce jeudi à Lyon

Comme hier, la qualité de l’air est moyenne ce jeudi 21 août à Lyon, indique l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

La présence des nuages au-dessus de Lyon depuis hier améliorent la qualité de l’air. L’observatoire Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que les indices seront "moyens" ce jeudi 21 août. L’observatoire précise : "Les conditions resteront dispersives et la qualité de l’air sera majoritairement moyenne."

Seuls les grands axes de circulation de l’agglomération lyonnaise seront touchés par des pics de pollution au cours de la journée.