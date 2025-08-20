Les bons chiffres du tourisme industriel en Auvergne-Rhône-Alpes

La cité de la chaussure à Romans-sur-Isère.

Le tourisme de savoir-faire se développe en Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon les chiffres de l'observatoire "entreprise et Découverte" de la région Auvergne-Rhône-Alpes, deux millions de personnes ont visité les entreprises du territoire en 2025.

Ils se sont rendus dans 460 entreprises dont 92 % sont des PME. Des chiffres qui démontrent le développement du tourisme de savoir-faire en Auvergne-Rhône-Alpes.

À Romans-sur-Isère par exemple, la Cité de la chaussure réaliserait jusqu'à 20 % de son chiffre d'affaires via ces visites.