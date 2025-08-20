Actualité
La cité de la chaussure à Romans-sur-Isère.

Les bons chiffres du tourisme industriel en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par La rédaction

    • Le tourisme de savoir-faire se développe en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Selon les chiffres de l'observatoire "entreprise et Découverte" de la région Auvergne-Rhône-Alpes, deux millions de personnes ont visité les entreprises du territoire en 2025.

    Ils se sont rendus dans 460 entreprises dont 92 % sont des PME. Des chiffres qui démontrent le développement du tourisme de savoir-faire en Auvergne-Rhône-Alpes.

    À Romans-sur-Isère par exemple, la Cité de la chaussure réaliserait jusqu'à 20 % de son chiffre d'affaires via ces visites.

    à lire également
    Conférences embarquées sur les barques du lac du Parc de la Tête d'Or
    Lyon : des balades scientifiques en barque sur le lac du Parc de la Tête d'Or

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Conférences embarquées sur les barques du lac du Parc de la Tête d'Or
    Lyon : des balades scientifiques en barque sur le lac du Parc de la Tête d'Or 16:16
    Les bons chiffres du tourisme industriel en Auvergne-Rhône-Alpes 15:53
    "Athlé nature Rhône" revient pour une nouvelle saison de trails à travers le département 15:15
    Explosion d’un appartement à Vénissieux : la piste du suicide semble se confirmer 14:47
    gendarme
    Rhône : deux détenus extraits de leur cellule pour leur implication dans une série de vols et cambriolages 14:12
    d'heure en heure
    Lyon : un cycliste grièvement blessé après une collision avec un automobiliste 13:41
    Villaurbanne : un déballage international s'installe aux Puces du Canal 13:03
    Ils travaillent pendant vos vacances - Maxence, pompier à la caserne de Saint-Priest : "La baisse d'activité, on ne la ressent pas vraiment" 12:25
    Chat mignon association chaton
    Lyon : une famille part en vacances, ses deux chats gravement blessés 11:53
    police Lyon
    Le corps d’un homme découvert en pleine rue à Villefranche-sur-Saône 11:17
    métro TCL
    Villeurbanne : un homme tué à coup de couteau à la station de métro Charpennes 10:45
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : une altercation éclate entre ex-conjoints, l'homme violent poignardé par un tiers 10:09
    Orages : plus de 1 000 impacts de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes cette nuit 09:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut