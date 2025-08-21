Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : WilliamPham

Villeurbanne : il pointe son pistolet sur un passant pour le dépouiller et voler son scooter

  • par Nathan Bigué

    • Un passant a été dépouillé sous la menace d'une arme ce mercredi matin, vers 6 heures, dans le quartier de La Doua, à Villeurbanne.

    Tout juste sorti de chez lui, un habitant de Villeurbanne a été agressé vers 6h10 du matin, ce mercredi 20 août, dans le quartier de La Doua. Selon une information du Progrès, un individu lui a pointé son pistolet sur la tempe pour le contraindre à vider ses poches.

    L'agresseur s'est saisi des clés de son scooter, avant de repartir avec. Le deux-roues a finalement été retrouvé par les forces de l'ordre, peu de temps après, dans une rue adjacente. Tout comme le masque chirurgical, qui cachait son visage, et le pistolet utilisé, une réplique Airsoft.

    Ce mercredi matin, l'individu était activement recherché, ont appris nos confrères. Une plainte devrait être déposé par la victime.

