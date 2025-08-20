Actualité
Conférences embarquées sur les barques du lac du Parc de la Tête d'Or
L’événement est ouvert à tous, dès huit ans. Crédit : CNRS Rhône Auvergne

Lyon : des balades scientifiques en barque sur le lac du Parc de la Tête d'Or

  • par Loane Carpano

    • Le 30 août prochain, le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) vous propose d'embarquer avec un scientifique pour une mini-conférence intimiste sur le lac du Parc de la Tête d'Or.

    Embarquer avec un scientifique le temps d'une balade de vingt minutes en barque sur le lac du parc de la Tête d'Or ? C'est ce que propose le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) à travers ses "conférences embarquées" organisées le 30 août prochain dans le parc du 6e arrondissement de Lyon.

    L'idée : embarquer sur une barque par groupe de deux ou quatre personnes, pour discuter de sujets variés avec des professionnels. Archéologue, biologiste, physicien, une trentaine de spécialistes de toutes disciplines vous attendent à bord. Pas question néanmoins de choisir votre sujet à l'avance puisque ce dernier est tenu secret jusqu'à la montée dans la barque. L'occasion de prendre part à une conférence ludique, bien loin du public, des scènes et des micros.

    L'événement se tiendra de 14 heures à 18 heures à l'Embarcadère du parc de la Tête d'Or. Il est ouvert librement et gratuitement à toute personne âgée de plus de huit ans.

    Faire défiler vers le haut