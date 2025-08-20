Une partie du plafond s’effondre, la piscine de Givors fermée les 25 et 26 août

En raison de l’écroulement d’une partie du plafond, le centre nautique de Givors restera porte close le lundi 25 et mardi 26 août.

Déjà fermé pour des travaux au mois de juillet, la Ville de Givors annonce sur ses réseaux sociaux que le centre nautique est une nouvelle fois contraint de devoir fermer ses portes les 25 et 26 août prochains. Une partie du plafond, au niveau de la baie vitrée, s’est en effet effondré.

La municipalité précise toutefois que cela n’impacte pas l'ouverture du centre nautique cette semaine aux horaires spécifiques dans le cadre de Tout Givors en fête : lundi, mardi et jeudi de 12 heures à 14 heures, puis de 17 heures à 19 heures, le mercredi de 12 heures à 14 heures, vendredi et samedi de 12 heures à 17 heures et dimanche de 9 heures à 12 heures.