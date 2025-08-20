Actualité
Centre nautique de Givors. Photo Ville de Givors

Une partie du plafond s’effondre, la piscine de Givors fermée les 25 et 26 août

  • par Clémence Margall

    • En raison de l’écroulement d’une partie du plafond, le centre nautique de Givors restera porte close le lundi 25 et mardi 26 août.

    Déjà fermé pour des travaux au mois de juillet, la Ville de Givors annonce sur ses réseaux sociaux que le centre nautique est une nouvelle fois contraint de devoir fermer ses portes les 25 et 26 août prochains. Une partie du plafond, au niveau de la baie vitrée, s’est en effet effondré.

    La municipalité précise toutefois que cela n’impacte pas l'ouverture du centre nautique cette semaine aux horaires spécifiques dans le cadre de Tout Givors en fête : lundi, mardi et jeudi de 12 heures à 14 heures, puis de 17 heures à 19 heures, le mercredi de 12 heures à 14 heures, vendredi et samedi de 12 heures à 17 heures et dimanche de 9 heures à 12 heures.

    à lire également
    Philippe Bernachon chocolatier Lyon
    Philippe Bernachon, (grand) chocolatier

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Philippe Bernachon chocolatier Lyon
    Philippe Bernachon, (grand) chocolatier 18:00
    Une partie du plafond s’effondre, la piscine de Givors fermée les 25 et 26 août 17:48
    Lyon classée 10e ville étudiante la plus chère de France par l'Unef 17:21
    Rhône : les cas d'hépatite A explosent de 356 %, le 7e arrondissement de Lyon particulièrement touché 16:42
    Conférences embarquées sur les barques du lac du Parc de la Tête d'Or
    Lyon : des balades scientifiques en barque sur le lac du Parc de la Tête d'Or 16:16
    d'heure en heure
    Les bons chiffres du tourisme industriel en Auvergne-Rhône-Alpes 15:53
    "Athlé nature Rhône" revient pour une nouvelle saison de trails à travers le département 15:15
    Explosion d’un appartement à Vénissieux : la piste du suicide semble se confirmer 14:47
    gendarme
    Rhône : deux détenus extraits de leur cellule pour leur implication dans une série de vols et cambriolages 14:12
    Lyon : un cycliste grièvement blessé après une collision avec un automobiliste 13:41
    Villaurbanne : un déballage international s'installe aux Puces du Canal 13:03
    Ils travaillent pendant vos vacances - Maxence, pompier à la caserne de Saint-Priest : "La baisse d'activité, on ne la ressent pas vraiment" 12:25
    Chat mignon association chaton
    Lyon : une famille part en vacances, ses deux chats gravement blessés 11:53
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut