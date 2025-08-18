Les immeubles du jardin des Balmes sont d’ores et déjà sortis de terre à la Croix-Rousse.

Entrepris dans le quartier de la Croix-Rousse (4e), le chantier du Jardin des Balmes prévoit la construction de cinq immeubles 100% abordables constitués de logements sociaux et BRS (bail réel solidaire).

Le quartier de la Croix-Rousse à Lyon dispose de 16 % de logements sociaux. Un taux faible, face auquel la Métropole de Lyon a choisi de transformer le terrain de l'ancien collège Maurice Scève en un projet de logements 100% abordables. Entrepris rue Louis Thévenet, les travaux en cours prévoient la création de 105 nouveaux logements dont 67 en bail réel solidaire (BRS) et 38 sociaux.

En plus de ces 105 logements, le projet comprend également des commerces, une maison de l'enfance et de la jeunesse, un verger de 1300 m2 ouvert au public et une réserve de biodiversité d'une surface équivalente à quatorze terrains de tennis : le Jardin des Balmes. Réalisé en coopération avec GrandLyon Habitat le coût total du projet est estimé à 8,3 millions d'euros pour une livraison prévue fin 2026.

"Objectif mixité"

L'objectif de ce projet : construire un lieu de mixité accessible. Pour cela, le choix des acquéreurs n'a pas été laissé au hasard. Choisis à l'issue d'un appel à candidature d'un mois, les futurs habitants des immeubles proviennent de différentes catégories socioprofessionnelles et de différents schémas familiaux. Au total : 58% des acquéreurs sont des familles, dont un quart monoparentales.

La jeunesse a également été privilégiée avec 19% d'acquéreurs de moins de 35 ans : "L'un de nos objectifs forts était de parvenir à attribuer ces biens à des personnes aux revenus modestes", indique Jean-Noël Freixinos, directeur général de Grand Lyon habitat.

Promu à travers ce projet, le BRS devrait permettre aux acquéreurs d'acheter un logement deux fois moins cher que ceux actuellement sur le marché : "Il permettra à des habitants de la Métropole qui n'auraient jamais pu accéder à la propriété d'acheter", explique le président de la Métropole Bruno Bernard.

Des logements plus adaptés

Les heureux élus emménageront donc dans l'un des cinq futurs bâtiments. Si l'architecture des nouveaux logements s'inspire des constructions "canuts" propres au quartier, ces derniers ont été pensés de façon à mieux résister aux chaleurs, contrairement aux historiques immeubles croix-roussiens.

Chaque appartement sera orienté de manière à conserver un maximum de fraîcheur en été. Les murs des bâtiments seront réalisés en Biosys : des blocs de béton en chanvre issus de granulats végétaux, permettant de protéger de la chaleur et de retarder son entrée dans l'habitacle. Des toitures et terrasses végétalisées devraient également contribuer à maintenir la fraîcheur du lieu.

Sur le plan énergétique, le projet prévoit l'installation d'une chaufferie bois pour alimenter en chauffage et en eau chaude l'ensemble des bâtiments. Des panneaux photovoltaïques installés en toiture devraient quant à eux permettre d'alimenter en électricité les parties communes des immeubles.

Ici, un exemple de murs en Biosys choisi pour la construction des immeubles.

Une crise du logement encore très forte

Au total, 1750 logements en BRS ont été lancés depuis le début de mandat en 2020, un chiffre en hausse dont se félicite le président de la Métropole : "On avance bien sur le BRS, et sur le logement social on voit une amélioration puisque l'on va lancer 30% de logements sociaux en plus cette année."

Néanmoins, Bruno Bernard le rappelle : la crise du logement reste très forte sur la ville de Lyon comme dans toutes les grosses agglomérations. "Nous faisons tout notre possible pour sortir des projets du logement social, du logement privé, du logement étudiant, nous avançons", conclut le président de la Métropole.