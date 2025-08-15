Immobilier : les maisons de rêve en vente autour de Lyon

Châteaux rénovés, hôtels particuliers discrets, villas panoramiques ou anciennes fermes de charme : autour de Lyon, l’immobilier de prestige se réinvente entre prudence et nouvelles ambitions. Rêve d’évasion, investissement réfléchi ou coup de cœur, ces demeures d’exception font toujours battre le cœur des amateurs de belles pierres.

Le soleil brille haut dans le ciel lyonnais. Difficile de rester de marbre devant les promesses de l’été. À l’heure d’écrire ces lignes, combien sommes-nous, assis à notre morne bureau, accomplissant nos humbles tâches, à désirer silencieusement un cocktail margarita, les pieds dans l’eau, devant une maison de rêve au bord de la plage ? Et pourtant… Nul besoin de traverser le pays pour rencontrer les premières propriétés de luxe. Le centre-ville de Lyon et ses alentours regorgent de châteaux, maisons, hôtels particuliers, demeures de maître, anciennes fermes ou appartements élégants, capables de séduire un acheteur fortuné ou simplement d’inspirer de beaux rêves. Chacun ses châteaux en Espagne.

Au cœur du 3e arrondissement de Lyon, cet hôtel particulier contemporain de 818 m², proposé à 3 900 000 euros, livre un festival de surprises sur quatre niveaux : un ascenseur en verre relie un spacieux séjour de 130 m² baigné de lumière et agrémenté d’une loggia panoramique, un niveau bien-être avec hammam et une somptueuse suite parentale dotée d’un jardin d’hiver et d’un salon privé. Au sommet, une terrasse spectaculaire de 100 m² accueille cuisine d’été, solarium et piscine inox. Sous vos pieds, un sous-sol de 300 m² abrite salle de sport et garage pour huit véhicules. Un jardin privé de 200 m² complète ce décor hors norme, oasis verdoyante en centre-ville #Coldwell Banker

De fait, moins mythique que la côte méditerranéenne, moins classieuse que l’Atlantique, la région lyonnaise n’est pas dénuée d’atouts du point de vue de l’immobilier de prestige. Sur le fond, “Lyon n’est peut-être pas une ville de villégiature au sens balnéaire du terme, mais c’est une ville d’ancrage d’exception, où l’on vient s’installer pour la qualité de vie, la richesse culturelle”, résume Christophe Rigal, dirigeant de l’agence lyonnaise du réseau américain Coldwell Banker. Concrètement, les profils fortunés – chefs d’entreprise, libéraux, financiers – viennent à Lyon d’abord pour travailler. Sur la forme, “le marché lyonnais se concentre essentiellement sur les volets de l’immobilier premium et de l’immobilier de luxe. On considère qu’il y a peu, voire pas, de biens ultra luxueux en région lyonnaise, contrairement à des lieux comme Paris, Cap-Ferret, Nice… [lire l’encadré]”, explique Christophe Rigal.

Perché au dernier étage d’une résidence récente à Caluire-et-Cuire, cet attique climatisé de 193 m² offre un cadre de vie rare en bord de Saône, à la croisée de la Croix-Rousse. Seul sur son palier, ce six-pièces se déploie sur deux niveaux : un vaste séjour cuisine s’ouvre sur une terrasse équipée d’une pergola bioclimatique, baignée de lumière grâce à sa triple exposition. L’espace nuit abrite une suite parentale avec dressing, salle d’eau et terrasse privée (18 m²), deux autres suites et un bureau modulable. À l’étage, un solarium de 75 m² avec jacuzzi invite à la détente ou à accueillir amis et famille en toute décontraction. Deux caves, un grand garage double et deux places de stationnement complètent ce bien d’exception, entretenu comme une “maison sur le toit”. #Barnes Lyon

Un marché qui se relance

D’un point de vue économique, une fenêtre d’opportunité semble d’ailleurs s’ouvrir pour de potentiels acheteurs, avec d’un côté un stock d’annonces en hausse, et de l’autre un nombre d’acquéreurs déclarés encore timide. Autrement dit, la force est du côté de la demande. La cause : les fluctuations macro-économiques des deux dernières années – durant lesquelles le marché lyonnais dans son ensemble a perdu 13 % de sa valeur suite à la hausse des taux de crédit – qui n’ont pas épargné l’immobilier haut de gamme. “60 % de notre clientèle acquiert des biens sans recourir au crédit, en payant comptant. Cependant, une part non négligeable demeure sensible aux variations des taux d’intérêt. Et cela a un impact réel sur le marché. En l’espace de deux ans, le nombre de biens disponibles à la vente a été multiplié par quatre, signe d’un net ralentissement de la demande. Dans le même temps, les délais de vente se sont considérablement allongés, passant de 60 à 130 jours, traduisant une dynamique bien moins favorable”, rapporte Thomas Vantorre, le président de l’agence Barnes Lyon. Mais après cette parenthèse, de l’avis de tous les spécialistes interrogés, l’année 2025 semble bien lancée, avec une activité globalement en hausse, de +15 % par rapport à il y a un an. Ils sont d’ailleurs nombreux à noter un retour, encore ponctuel mais significatif, des offres sans condition ni négociation, signe que les marges financières d’une partie des acquéreurs se sont étoffées, rendant plus faciles ces investissements.

À Limonest, aux portes de Lyon, cette propriété de 20 pièces date du XIVe siècle et a été repensée au début du XXe siècle dans un style Renaissance. Elle possède un parc arboré de 7 600 m2, une vue sur Fourvière et un four à pain. Un bien exceptionnel en région lyonnaise.#Barnes Lyon

La prudence prime