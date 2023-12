Un réveillon juste pour rire !

Passer le réveillon du jour de l’An dans l’un des nombreux cafés-théâtres que compte notre ville peut être une excellente option si vous appréciez les spectacles d’humour.

L’ambiance y est toujours festive et la programmation à la fois soignée et plus abondante qu’à l’accoutumée. Ce sera de toute façon le cas à l’Espace Gerson, salle mythique dédiée à l’humour à Lyon.

Le duo formé par Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée y jouera son spectacle trois fois (18 h, 20 h et 22 h). Triple occasion de voir le Breton (Cosson) et le Normand (Ledoublée) s’écharper en toute amitié, entre mauvaise foi et folie douce.

L’équipe de l’Espace Gerson organise aussi un Nouvel An à la Bourse du Travail avec un autre duo, celui formé par Cécile Giroud et Yann Stotz. Ils reviennent cette année avec leurs invités pour nous convier au plus déjanté des réveillons ! Une soirée unique placée sous le signe de l’élégance, du charme… et de la folie pure !

Avec Cécile Giroud, Yann Stotz, Oldelaf, Marie Reno, Yann Guillarme et William Pilet.

Renseignements et réservations à l’Espace Gerson