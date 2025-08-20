Actualité

"Athlé nature Rhône" revient pour une nouvelle saison de trails à travers le département

  • par Loane Carpano

    • De septembre 2025 à juin 2026, les traileurs rhôdaniens pourront s'affronter au cours du challenge "Athlé nature Rhône", un circuit de quatorze courses réparties dans tout le département.

    La rentrée approche et il est temps d'enfiler vos baskets. Dès septembre, le challenge "Athlé nature Rhône" revient pour une nouvelle édition. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le challenge "Athlé nature Rhône" est un circuit de trails ouverts à tous (même sans licence), répartis sur l’ensemble du département.

    Pour cette édition 2025-2026, les équipes du Département du Rhône et du Comité d’Athlétisme Rhône Métropole de Lyon ont prévu un circuit de quatorze trails. La première course longue de 24km se tiendra le 8 septembre à Brignais. Elle sera suivie de peu par l'Ultra Beaujolais Village Trail tenu au Pérréon le 27 septembre prochain.

    Fonctionnement

    Le département du Rhône précise que chaque course courue (deux distances par trail) permettra aux traileurs de marquer des points. Le barème de ces points sera établi lors de chaque trail en fonction du nombre de finishers.

    A l'issue de la saison, deux classements par sexe seront rendus : l'un en catégorie "Espoirs, Seniors et master 0", l'autre en "Master toutes catégories", nécessitant d'avoir participé à un nombre minimum de trails.

    Toute personne participant à l'un des trails sera directement inscrite au challenge. Les lauréats seront récompensés au cours d'une soirée tenue à l'issue du dernier trail de la saison : le Trail des Meuhs du Lyonnais programmé à la mi-juin prochain.

    Explosion d’un appartement à Vénissieux : la piste du suicide semble se confirmer

