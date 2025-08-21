Actualité
vue panorama lyon
@Guillaume Lamy

Météo : des nuages, de rares averses et 22 degrés prévus à Lyon ce jeudi

  • par Clémence Margall

    • Le ciel de Lyon est encore très nuageux ce jeudi 21 août tandis que le mercure baisse de nouveau. Il fera seulement 22 degrés dans l’après-midi.

    C’est une nouvelle nuageuse et instable qui attend Lyon ce jeudi 21 août. La journée débute en effet sous les nuages, bien que de rares éclaircies seront visibles dans la matinée. Côté mercure, le thermomètre indique 16 degrés.

    Et le ciel ne devrait pas se dégager dans l’après-midi, bien au contraire. De rares averses pourront toucher Lyon, notamment en fin de journée. Il fera également frais avec seulement 22 degrés au meilleur de la journée, soit 6 degrés en dessous des normales de saison. Le temps devrait néanmoins s’améliorer dès demain dans le Rhône.

