L’Université historique de Lyon s’est d’abord divisée en deux universités après les événements de mai 68. Lyon 3 a ensuite été créée, en 1973, parce que Lyon 2 était considérée comme trop importante. Ici, la faculté de droit de Lyon 3 pour les masters.

Lyon classée 10e ville étudiante la plus chère de France par l'Unef

  • par Loane Carpano

    • Selon un classement récemment établi par l'association étudiante de l'Unef, Lyon serait la 10e ville étudiante la plus chère de France.

    Lyon est la 10e ville étudiante la plus chère de France. C'est ce que révèle le bilan 2025 du syndicat de l'Unef sur le coût de la vie étudiante en France. Une entrée dans le top 10 marquée d'un hausse globale du coût de la vie étudiante lyonnaise de 6,53% comparé à l'an passé.

    Calculé à 1242,84 euros en 2024, le coût moyen de la vie étudiante lyonnaise est désormais établi à 1323,98 euros. Lyon se situe ainsi juste derrière Evry et Orsay, dominées de loin par Paris, dont le coût moyen est fixé à 1626,76 euros par mois.

    Une augmentation qui ne semble pas avoir épargné le reste de l'hexagone puisqu'au niveau national, le coût moyen a augmenté de 4,12% sur l'année 2025.

    Des loyers élevés

    Principal facteur ayant propulsé Lyon à la 10e place du classement : le coût de ses loyers. En effet, hors Île de France, notre capitale de la gastronomie se trouve à la troisième place du classement concernant les loyers les plus élevés. Son coût de logement moyen est désormais estimé à 623 euros par mois, soit 4,18% de plus que l'an passé.

    Méthodes de calculs :
    Pour réaliser cette enquête, l'association étudiante de l'Unef à établit des profils types d’étudiants. Cette dernière a ensuite calculé la différence entre les dépenses et les aides perçues pour chaque profil. L'Unef précise malgré tout ne pas disposer de toutes les données pour inclure certaines déductions fiscales.

