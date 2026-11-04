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Manifestation du 17 octobre 2026 @Willima Pham

Le mot du mois : [Bismillah, c’est les ténèbres]

  • par Guillaume Lamy
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    • C’est le schibboleth qui est devenu mème à succès lors des mobilisations lycéennes. Le terme vient de la Bible (Livre des Juges, chapitre 12). Après une bataille, les hommes de Galaad gardent les gués du Jourdain pour empêcher les Éphraïmites, vaincus, de s’enfuir. Pour les repérer, ils font dire à chaque passant le mot hébreu schibboleth (“épi” ou “courant d’eau”). Les Éphraïmites ne savent pas prononcer le son “ch” et disent sibboleth, ce qui les trahit aussitôt, avec une issue fatale pour eux. L’idée a resservi bien plus tard. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Néerlandais auraient fait prononcer le nom de la ville de Scheveningen, presque impossible à bien dire pour un Allemand, afin de débusquer des espions.

    Bref. L’expression Bismillah, c’est les ténèbres  est apparue sur Snapchat en octobre dernier. Un certain Mamadou demande à rejoindre un groupe de blocus : “Salut ! Bismillah, c’est les ténèbres. C’est quand le blocus wallah mon frangin on vas (sic) tout casser.” Problème : “bismillah” signifie “au nom de Dieu” et “wallah”, “je le jure”, ne sert pas à poser des questions. Les lycéens flairent le policier infiltré (ce que rien n’a jamais prouvé). Bref, l’imposteur s’est trahi tout seul en voulant trop bien imiter (une partie de) la jeunesse. Dans l’argot des réseaux sociaux, l’expression “c’est les ténèbres” désigne le grand n’importe quoi, une situation qui tourne au chaos. Elle évoque aussi le pays plongé dans le noir, le désordre et la confusion.

    Depuis, la formule sert à tout. “Vas-y, gratine de gruyère ton gratin dauphinois ! Bismillah, c’est les ténèbres.” “Franchement, les ombrières de Bellecour, c’est ce qu’on a fait de plus beau à Lyon depuis le musée des Confluences.” “Bismillah, c’est les ténèbres.” Quant au chroniqueur quinquagénaire qui vient de vous expliquer l’argot lycéen en 1 600 signes, ténèbres éternelles. 

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