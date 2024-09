Le mot du mois : Andouille

Witold Zaniewicki n’est pas une andouille. Tant s’en faut. Saint-cyrien, docteur en histoire et diplômé de théologie orthodoxe, il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, savant grand écart entre une histoire de l’armée polonaise clandestine en France (il est né à Varsovie), une synthèse sur la question chevaleresque et un dictionnaire de domotique.

Il publie aux éditions lyonnaises du Cosmogone, en seconde édition revue et augmentée, un formidable Éloge de l’andouille. Un petit (14,5 cm x 20,5 cm) livre de 174 pages qui marivaude entre la mythologie, l’héraldique, la littérature, l’art, la sociologie… et la pataphysique, assurément, cette “science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité”.

Un voyage “andouillifère”, des promenades plus “andouilliques” les unes que les autres, qui commencent avec l’expédition non moins carnavalesque (et particulièrement satirique) de Pantagruel, dans le Quart Livre de Rabelais. Si l’andouille n’est pas lyonnaise – elle est de Guémené, de Vire, de Jargeau, du Val-d’Ajol, de Revin, de Cambrai, de Charlieu, etc., témoignant au passage du haut degré de civilisation charcutière de notre pays –, son auteur, membre entre autres confréries de celle des Taste-Andouilles, est assurément amateur de salade de groin d’âne, de platelées de couâne, de sabodet à point et de claqueret bien mûr. Bien de Lyon.

Il n’empêche : la France a l’andouille dans les tripes. Et ce n’est ni un imbécile heureux ni un idiot utile et encore moins un crétin des Alpes qui en parlent le mieux.

