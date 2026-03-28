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COURSE CYCLISTE
Le « pot insoulis » est une variante du pot belge

Le mot du mois : [POT INSOUMIS]

  • par Guillaume Lamy

    • Un peu d’insoumission, une dose d’écologie et beaucoup de contradictions : bienvenue dans le "pot insoumis", la nouvelle recette politique lyonnaise.

    Variante du pot belge, ce mélange de substances hétéroclites ingurgitées par les cyclistes pour tenir la distance, le pot insoumis fonctionne sur le même principe : on mélange des ingrédients qui n’ont rien à faire ensemble, on espère que ça tienne jusqu’à l’arrivée et on évite de trop regarder ce qu’il y a dedans. Coalition électorale où deux familles qui se tolèrent à peine décident de faire chambre commune.

    C’est dans cette joyeuse cacophonie que s’inscrit la nouvelle grande aventure lyonnaise entre La France insoumise et les écologistes. D’un côté, les tribunes tonitruantes et la rhétorique du peuple contre les élites validée par un tweet de Jean-Luc depuis Paris. De l’autre, le candidat aux mobilités qui arrive en cargo-bike avec vingt minutes de retard parce que la piste cyclable était bloquée par un chantier de piste cyclable (et qui a quand même pris le temps de verbaliser mentalement trois SUV en chemin). Ensemble, ils promettent de transformer Lyon en ville idéale, juste, verte et débarrassée des voitures, des inégalités et si possible des opposants. L’accord tient sur quatre pages de compromis douloureux, arrosés d’eau filtrée et de vin nature vendangé à la pleine lune et débouché en cercle de parole après un atelier de dégustation inclusive en non-mixité choisie.

    Notons que Lyon connaît déjà le pot beaujolais, le pot de départ (immortalisé par Gérard Collomb qui en a organisé plusieurs sans jamais vraiment partir), le pot pourri et le pot lyonnais, cette capacité toute lyonnaise à trinquer avec tout le monde sans jamais choisir son camp. Le pot insoumis, lui, a choisi. Plusieurs fois selon les jours. Le pot mijote à feu doux sur un fourneau à induction. Reste à savoir qui tient la cuillère et si les conseils de quartier auront leur mot à dire sur la couleur des nouveaux bacs à compost après dix-huit mois de concertation citoyenne.

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