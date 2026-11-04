Mouvement lycéen à Lyon : un personnel de direction et un policier blessés ce mercredi matin, une plainte déposée

Un membre du personnel de direction du lycée Robert-Doisneau, à Vaulx-en-Velin, et un policier intervenu devant le lycée Louis-Armand, à Villefranche-sur-Saône, ont été blessés ce mercredi 4 novembre. La préfecture dénonce de nouvelles violences aux abords des établissements scolaires.

Les violences se poursuivent aux abords de certains lycées du Rhône. Ce mercredi matin, deux personnes ont été blessées lors de rassemblements devant des établissements du département. Au lycée Robert-Doisneau, à Vaulx-en-Velin, un membre du personnel de direction a été légèrement blessé à la suite de tirs de mortiers. Une plainte a été déposée. Un policier national a également été blessé à la main devant le lycée Louis-Armand, à Villefranche-sur-Saône.

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Dans un communiqué commun publié ce mercredi, la préfecture du Rhône et le rectorat de l'académie de Lyon indiquent que des "débuts d'incendie, des tirs de mortiers et des jets de projectiles" sont constatés depuis lundi 2 novembre aux abords de plusieurs établissements scolaires.

À midi ce mercredi, neuf lycées sur les 115 que compte le département avaient été concernés par des rassemblements, selon les autorités. Pour assurer la sécurité des élèves et des personnels, les cours ont été organisés à distance dans sept établissements pour la journée.

Depuis le début de la semaine, 28 personnes ont par ailleurs été interpellées pour des tirs de mortiers, des jets de projectiles ou des incendies aux abords des établissements. Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, et la rectrice de l'académie de Lyon, Anne Bisagni-Faure, condamnent "avec la plus grande fermeté" ces violences visant les personnels.

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