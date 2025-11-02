Actualité

Le mot du mois : [Budget]

  • par Guillaume Lamy

    • "Il y a une volonté d’avoir un budget pour la France avant le 31 décembre de cette année" lance à l'envi le Premier ministre Sébastien Lecornu. Dont acte.

    Objet comptable non identifié qui a la fonction officielle d’équilibrer des recettes et des dépenses mais dont l’usage courant consiste à prouver que l’argent qu’on n’a pas peut quand même être dépensé.

    Synonymes : mirage, promesse électorale, sudoku sans solution.

    Exemple d’emploi gouvernemental : “Le budget est sincère et responsable” (traduction : on a collé du scotch sur les colonnes Excel).

    Exemple lyonnais : “Le budget du Sytral est sous contrôle” (traduction : préparez vos baskets, il n’y aura pas de rames aux heures de pointe).

    Le budget national est une sorte de mythe collectif. Chaque automne, députés et ministres s’écharpent pour savoir s’il faut dépenser un peu, trop, beaucoup trop ou passionnément trop. On appelle cela “la trajectoire”. Comme en descente à ski, la trajectoire est jolie au départ mais finit généralement dans un sapin.

    Le budget municipal n’échappe pas à la règle : entre réparer les trottoirs, planter des arbres, créer un passage pour hérissons ou financer trois festivals de fanfares, il ressemble à un banquet lyonnais typé IIIe République. Tout donne envie mais l’estomac prend peur.

    Expressions dérivées : faire son budget : activité solitaire consistant à découvrir qu’il y a plus de mois que d’argent ; respecter le budget : discipline olympique catégorie fiction ; trou dans le budget : entité abyssale où disparaissent mystérieusement les promesses électorales.

    Conclusion : un budget équilibré, c’est comme un métro B qui ne serait pas constamment en panne : tout le monde en rêve mais personne n’y croit.

    Féminicide à Saint-Priest : une marche blanche organisée ce dimanche

    Faire défiler vers le haut