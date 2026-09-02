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Le mot du mois : [TRACANCE]

  • par Guillaume Lamy

    • Le mot "tracance" a envahi l'été, mais derrière la tendance se cache une étude commandée par une agence de com et un classement où Lyon ne figure même pas.

    Cet été, impossible d’y échapper. Entre deux JT et trois posts LinkedIn de cadres bronzés-mais-connectés, le mot “tracance” s’est incrusté partout. Contraction poussive de “travail” et “vacances”, calquée sur l’anglais workation (parce qu’un néologisme franglais, c’est toujours plus chic) désignant l’art noble de répondre à ses mails, les pieds dans le sable.

    Sauf que, comme le note malicieusement “Arrêt sur images”, ce raz-de-marée médiatique doit beaucoup à une étude commandée par… une agence de relations presse. Autrement dit, un coup de com, habillé en tendance de société. On appelle ça vendre du vent avec un mot-valise et ça marche à tous les coups.

    Il n’empêche. Le classement 2026 d’IWG (“leader mondial des solutions de travail hybride et des espaces de travail flexibles”) a rendu ses notes : Bangkok arrive en tête, devant Tokyo et Barcelone, avec Porto, Vancouver, Budapest, Naples, Medellín, Lisbonne et Séoul dans le top 10. Côté France, Montpellier prend la 16e place mondiale, Paris la 33e et Biarritz la 40e. Lyon ? Aux abonnés absents, jugé sans doute trop occupé à vraiment travailler pour rivaliser avec un rooftop bangkokois.

    Allez on prend les paris, l’été prochain on nous annoncera la “bureaunade”, répondre à ses mails depuis une piscine ou la “teletrance”, travailler en pleine méditation. Les services marketing planchent déjà dessus.

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