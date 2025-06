Le Petit Robert a intégré 150 nouveaux mots dans sa nouvelle édition. Petite sélection tarpin factice.



À Lyon, le maire Grégory Doucet, c’est un peu comme une trottinette en biodiesel : personne ne sait si c’est légal, mais tout le monde regarde. Il s’est tanqué en mairie comme un platane en pleine Presqu’île, et il ne bouge plus. Immuable, écolo, convaincu.

Dernier coup d’éclat, il a voulu débunker une rumeur folle : vouloir remplacer les parkings par des mielleries urbaines. “Hypertrucage !”, a-t-il skeeté sur Bluesky. Pourtant, une ruche géante a bien poussé sur le toit de la Part-Dieu. Mais c’est symbolique, paraît-il. Lors d’une conférence, il a tenté de prompter une IA pour l’aider à rédiger un discours sur la neutralité carbone. Résultat : elle lui a proposé de remplacer les Vélo’v par des chameaux en libre-service. “Dinguerie !”, a-t-il ri… jaune. Il veut aussi introduire l’assistance vidéo à l’arbitrage dans les réunions de conseil. “Pour vérifier si je coupe trop la parole ou pas.” C’est beau, la démocratie augmentée. Côté budget, il a proposé de cagnotter les économies de chauffage en hiver pour financer des concerts de silence dans les parcs. Il appelle ça “l’écologie sensorielle”. Il se fait traiter de doux rêveur, de gâté de la République – clin d’œil au rappeur SCH qu’il cite désormais en conseil municipal : “Lyon, ma gâtée…” Et malgré les critiques, il capte quelque chose, il capte que les gens en ont marre du béton, du bruit et des SUV. Il capte qu’on a besoin de sens, d’air, de fleurs. Et d’un peu d’humour dans les vélorues.

