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Le métro C à Lyon

Métro C à Lyon : la ligne toujours à l’arrêt, des contrôles approfondis en cours

  • par LR

    • Interrompue depuis lundi 2 novembre en raison d’un incident technique affectant les voies, la ligne C du métro lyonnais ne circule toujours pas ce mercredi. Les TCL procèdent à des inspections des rames et des infrastructures avant d’envisager une reprise du trafic.

    Les usagers du métro C devront encore patienter. Depuis lundi 2 novembre, la ligne est à l’arrêt à la suite de la détection d’une légère anomalie lors d’un contrôle régulier. Les investigations menées par les équipes des TCL portent sur les roues des rames et les voies.

    Tous les quinze jours, la ligne fait l’objet d’une inspection complète. Le dernier contrôle a révélé une anomalie sur les roues gauches des rames. Son origine serait probablement liée à une évolution mécanique de la voie, selon le réseau de transports lyonnais. L’ensemble des roues et des infrastructures doit donc être vérifié avant toute reprise de l’exploitation.

    Le métro C est le seul métro à crémaillère au monde. Son système, qui repose sur un rail central cranté et une roue dentée, lui permet notamment de franchir la pente de 17,4 % de la montée de Croix-Paquet.

    En attendant la reprise, les voyageurs sont invités à emprunter le bus C13 entre Hôtel de Ville-Louis Pradel et Croix-Rousse. Selon les informations communiquées par les TCL, l’interruption est prévue jusqu’au vendredi 6 novembre à 4h30. La reprise reste conditionnée aux résultats des contrôles et aux éventuelles interventions nécessaires.

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