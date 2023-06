Il ne fait pas partie de la promotion 2023 des nouveaux mots du Petit Robert.

Pas de quoi "bader" ni "être en PLS”"... de toute façon "chaussidou" n’est pas dans les requêtes de définitions les plus consultées sur les moteurs de recherche. Le chaussidou n’est pas un chausson au saindoux. C’est un aménagement routier. Difficile de savoir qui a pondu ce truc, mais on pourrait penser que son auteur a trop regardé Les Télétubbies.

"Chaussidou" est la contraction de "CHAUssée" et "CIrculation DOUces". On devrait l’écrire "chaucidou".

Au pays des Télétubbies

Mais "chaussidou", c’est encore plus doux, on pense à des pantoufles, à quelque chose de réconfortant. Une sorte d’adoucissant.

Le concept a été importé des Pays-Bas, l’autre pays du fromage et du vélo. L’idée est de redistribuer de l’espace au bénéfice des cyclistes. Une solution de fortune quand aucun autre aménagement n’est possible pour les vélos. Concrètement, les véhicules à moteur roulent sur une voie centrale à double sens, sans marquage au sol, et les cyclistes sur les accotements. Mais la largeur de la voie centrale étant trop mince pour que les voitures se croisent, celles-ci peuvent se déporter sur les "rives" dédiées aux vélos. On imagine sans peine que les cyclistes ne sont pas forcément... réconfortés.

Le concept n’a d’ailleurs été que "partiellement compris par les usagers motorisés au moins dans un premier temps, a souligné le Cerema (centre d’expertise qui appuie les politiques publiques en matière d’aménagement). La mise en service a pu même provoquer un sentiment initial de rejet, avec notamment l’impression pour les usagers motorisés de rouler à sens unique." De quoi "ghoster" tous les cyclistes sur "chaussidou".

