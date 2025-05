Le mot du mois : [POLLSTAR]

La LDLC Arena de Lyon-Décines dans le top 5 des plus belles salles de concert de la planète. Qui l'eût cru ?

De poll, sondage et star “acteur d’élite dans un théâtre”, attesté dans la Revue des Deux Mondes dès le printemps 1844, le terme qualifie aujourd’hui tout professionnel qui jouit d’une grande notoriété et dont l’image est façonnée et consacrée par les médias (à ne pas confondre avec porn star qui est aussi un acteur d’élite, mais sans texte). Poll star donc, la réunion des deux mots a donné son nom à un magazine américain, “connu comme le loup blanc” aurait dit Prosper Mérimée en son temps (rédacteur à la Revue des Deux Mondes, on y revient) pour appréhender données du milieu professionnel de la musique. Autoproclamée “principale publication commerciale de l’industrie du concert”, Pollstar organise chaque année, à Los Angeles, une grand-messe qui récompense artistes, tournées, dirigeants les plus innovants du secteur du spectacle vivant et salles. Taylor Swift, qui avait frôlé le tsunami lors de son passage à Lyon les 2 et 3 juin derniers au Groupama Stadium, a remporté le Major Tour of The Year, Bruce Springsteen qui, pour sa tournée 2025, a préféré Paris, Lille et Marseille à Lyon, a été lauréat de la tournée rock. Quant à Billie Eilish, qui a aussi boudé Lyon, elle a gagné le prix de la meilleure tournée pop. Ce mercredi 16 avril, un Lyonnais s’était fait sa place parmi les nouvelles salles de concert de l’année au niveau international, le plus convoité de la profession. Une première fois pour un équipement lyonnais. La LDLC Arena de Décines faisait partie du top 5 monde avec la Co-op Live de Manchester, l’Estadio GNP Seguros de Mexico, la K-Arena de Yokohama et l’UOB LIVE de Bangkok. Pour déterminer les gagnants, Pollstar s’est basé à la fois sur les votes des professionnels (agents, promoteurs, managers, producteurs…) et sur les performances au box-office. Sur ce dernier critère, la LDLC Arena tire son épingle du jeu puisque depuis son ouverture, le 23 novembre 2023, près de 900 000 spectateurs ont assisté à l’un des cent événements programmés, essentiellement des concerts. Si la Co-op Live de Manchester a raflé le prix, la LDLC Arena peut se targuer de faire partie des cinq meilleures nouvelles salles internationales de l’année.

A star is born.

