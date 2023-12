Le mot du mois : [TÉLÉVORER]

Regarder, à domicile, plusieurs épisodes d’une série Netflix, Amazon PrimeVideo, Disney +, OCS... ou plusieurs films sans interruption.

Le logiciel de correction grammaticale Antidote, vingt-sept bougies au compteur, vient de publier son palmarès des nouvelles entrées dans ses dictionnaires.

Si 2 000 mots ont fait leur entrée cette année, ses linguistes et lexicographes ont choisi leurs 50 mots préférés.

La nomenclature française d’Antidote affiche aujourd’hui 135 000 mots. Pour comparaison, si le Trésor de la langue française contient environ 100 000 mots, un dictionnaire classique, comme Le Robert ou le Larousse, en comporte entre 50 000 et 60 000. Plus globalement, on estime que la langue française compte un peu moins de 300 000 mots (noms propres et noms communs inclus).

Mais le nombre de mots couramment utilisés tourne plutôt autour de 30 000. Selon Pierre Bergounioux, écrivain et enseignant, agrégé de lettres modernes : “Il faut différencier catégoriquement notre compétence d’auditeur et notre compétence de locuteur.” Tout Français de quinze ans connaît 15 000 mots, ce qui signifie qu’on a acquis, peu ou prou, trois mots par jour jusqu’à cet âge. En pratique, selon le linguiste Alain Bentolila, un adolescent utilise entre 250 et 300 mots en moyenne.

Et, en principe, un Français adulte maîtrise entre 3 000 et 8 000 mots. Revenons-en à nos moutons, les 50 mots d’Antidote. Lyon Capitale a aimé : le “feu zombie” (ordonner un brûlage dirigé qui permet d’éliminer les jeunes sapins baumiers, l’ “instavidéaste” (commente en direct sa performance dans un jeu vidéo), le verbe “télévorer” (regarder plusieurs épisodes d’une série sans interruption), le “robot pourrielleur” (qui provoque un encombrement du trafic sur Internet par l’envoi massif de pourriels) et, notre coup de cœur, le “ralentourisme” (tourisme qui consiste à prendre le temps de visiter les lieux et de s’imprégner de la culture locale tout en adoptant des comportements responsables).

