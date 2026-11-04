L'OL officialise le départ de Fonseca, Maciel assurera l'intérim

Dans un communiqué de presse publié ce mercredi matin, l'Olympique Lyonnais a officialisé le départ de son entraineur, Paulo Fonseca, du côté du Sporting Portugal. En attendant l'arrivée de son remplaçant, Jorge Maciel, adjoint de Fonseca, va assurer l'intérim.

C'était un secret de polichinelle depuis quelques jours et c'est désormais officiel : Paulo Fonseca quitte l'Olympique Lyonnais en plein milieu de la saison. Le club lyonnais l'a officialisé ce mercredi matin à travers un communiqué dans lequel il se montre plutôt froid vis à vis de son désormais ex-entraineur. En attendant l'arrivée sur le banc de son remplaçant, probablement durant la prochaine trêve internationale, Jorge Maciel, adjoint du Portugais à Lyon, va assurer l'intérim face à la Real Sociedad ce jeudi en Europa League et pour le déplacement à Brest en Ligue 1 dimanche.

Fonseca, qui va rejoindre le Sporting Portugal, quitte donc le club lyonnais après moins de deux ans passés à la tête de l'OL. Un court passage qui laissera sans doute un goût d'inachevé aux supporters de l'OL. Entre désillusion sportive (élimination précoce en Ligue Europa et cet été en barrage de Ligue des champions) et comportement problématique sur le banc (Fonseca avait été suspendu 9 mois en mars 2025 après avoir agressé un arbitre), l'entraineur portugais a souvent soufflé le chaud et le froid à Lyon. Ce départ soudain en plein cœur de la saison pourrait laisser un profond sentiment d'ingratitude chez les supporters, qui retiendront qu'après avoir été indéfectiblement soutenu par l'institution lyonnaise, le technicien portugais a choisi de tourner le dos au club au cœur de l'automne.

Bonne nouvelle pour les finances du club

Arrivé un peu à la surprise générale le 31 janvier 2025 pour succéder à Pierre Sage, limogé par John Textor, l'ancien entraineur de Lille et de l'AC Milan, avait un contrat jusqu'en juin 2027 avec Lyon. Le Sporting Portugal versera donc une indemnité de 5 millions d'euros à l'OL en raison de la rupture anticipée du contrat du technicien. Une indemnité qui pourrait faire du bien aux finances d'un club qui se déleste également d'un important salaire (400 000 euros par mois).

Le coach portugais de 53 ans aura donc disputé son dernier match à la tête du club dimanche au Groupama Stadium face à Angers. Apparu en larmes au cours de la rencontre, il avait ensuite laissé planer le doute quant à son départ dans son club de cœur, au Portugal.

"Approché ces derniers jours par un club auquel il est particulièrement attaché, Paulo Fonseca a informé la direction de son souhait de quitter l’Olympique Lyonnais" explique l'OL dans son communiqué. Avant de poursuivre, de manière plus sèche : "Une décision inattendue, que l’OL regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison. Face à cette volonté clairement exprimée, la direction a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt du club de poursuivre une collaboration qui ne pouvait plus garantir le niveau d’engagement total indispensable à la réussite du projet."

Actuellement troisième de Ligue 1 après un début de saison convaincant, les Lyonnais vont désormais devoir trouver un nouveau coach "capable de s’inscrire dans la continuité du projet sportif, avec des principes et une exigence correspondant à ceux développés au cours des derniers mois" détaille le club.

Plusieurs noms ont déjà filtrés, notamment celui de l'Espagnol Carlos Vincens qui pourrait succéder à Fonseca dans les prochaines semaines.