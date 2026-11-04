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Plusieurs militants antifascistes ont perturbé le conseil du 8e arrondissement. @Barbara Vélon

Lyon : le conseil du 8e arrondissement évacué après l’intervention de militants antifascistes autour de Raphaël Arnault

  • par Corentin Lucas

    • La séance du conseil d’arrondissement du 8e, mardi soir, a été interrompue après l’arrivée de plusieurs dizaines de militants antifascistes dans la salle protestant contre l’annulation d’une conférence du député LFI Raphaël Arnault à Lyon 8e.

    La tension est montée mardi soir au conseil du 8e arrondissement de Lyon. Alors que les élus insoumis évoquaient l’annulation de la venue de Raphaël Arnault, député La France insoumise et fondateur de la Jeune Garde antifasciste, plusieurs dizaines de militants présents dans la salle se sont levés pour manifester leur opposition à cette décision.

    Sur une vidéo diffusée par Alexandre Dupalais, conseiller d’arrondissement et élu de l’Union des droites pour la République (UDR), on entend notamment les manifestants scander "Siamo tutti antifascisti". Des policiers sont ensuite intervenus pour faire sortir les militants. Face à ces protestations, le maire écologiste du 8e arrondissement, Olivier Berzane, a décidé de faire évacuer la salle du conseil.

    "La démocratie lyonnaise prise d’assaut"

    Alexandre Dupalais affirme avoir été placé sous escorte policière à la sortie. "La démocratie lyonnaise prise d’assaut ! Ce soir, les milices antifa ont envahi le conseil du 8e (...) Ils veulent me faire taire car j’ai obtenu l’annulation de la conférence de leur gourou Arnault ! L’État fermera-t-il encore les yeux ?", a-t-il posté sur son compte X. L’élu estime être visé en raison de son rôle dans l’annulation de la conférence de Raphaël Arnault. La séquence a également suscité une réaction d’Éric Ciotti. "Ces gens sont les vrais fascistes de notre siècle ! Notre démocratie ne baissera pas les yeux face à ces apprentis dictateurs", a écrit le président de l’UDR.

    À l’origine de ces tensions, l’annulation d’une conférence que devait donner Raphaël Arnault jeudi 5 novembre à Lyon, autour de son livre Antifasciste. La mairie d’arrondissement avait pris cette décision pour des raisons de sécurité. Le député a finalement annoncé mardi que la rencontre aurait lieu vendredi à Villeurbanne.

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