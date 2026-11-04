Damien Droin poursuit son exploration d’un cirque résolument contemporain avec Face aux murs au théâtre Théo-Argence.

Cette création interroge notre rapport aux obstacles, qu’ils soient intimes ou collectifs. La compagnie Hors Surface fait de la performance acrobatique un véritable langage, capable de traduire les fragilités, les doutes mais aussi l’élan qui pousse à avancer.

La virtuosité des interprètes se met ainsi au service d’un propos universel sur la capacité à se relever, à s’adapter et à se reconstruire. Entre tension et légèreté, le spectacle compose une réflexion sensible sur la résilience, portée par une écriture scénique inventive où l’exploit physique devient avant tout une source d’émotion.

Face aux murs – Du 6 au 7 novembre au théâtre Théo-Argence, Saint-Priest